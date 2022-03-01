Для африканцев русские являются друзьями и освободителями, а не рабовладельцами и колонизаторами. А в Африке, как оказалось, добро помнят.Об этом говорится в статье научного сотрудника Парижской Академии геополитики Алеси Милорадович, опубликованной порталом «Фонд стратегической культуры».Она рассказала о том, как несколько дней назад побывала на торжественном вечере в честь экс-премьера африканского государства Бенин Лионеля Зинсу, местом проведения которого стал дискуссионный клуб Cercle des Nouveaux Mondes в Париже.В приветственном слове, обращенном к гостям, модератор мероприятия традиционно упомянул о солидарности со «страдающим украинским народом».«Виновник торжества» Лионель Зинсу в своей речи тоже упомянул Украину, но вовсе не в том ключе, в котором принято на Западе. Неожиданно он обрушился с критикой на тех, кто в поддержку киевских властей объявил России санкции, что привело к кризисным явлениям во многих странах мира."А вы понимаете, что этот кризис значит, например, для Африки? Россия поставляет нам зерно и кукурузу. И Африканский мир застыл в ужасе от происходящего. В ужасе от действий США и Евросоюза", - заявил бывший премьер-министр Бенина.Он объяснил присутствующим, что если Европе кризис грозит всего лишь недостатком энергоресурсов, то в африканских странах может наступить голод."Вы не разжалобите жителя Африки словами о «несчастной» Украине", - сказал Зинсу.Африканский политик выступил в поддержку России. Он напомнил, что большая часть элиты Черного континента училась в СССР. В Советском Союзе получали образование будущие врачи, инженеры, ученые, летчики Африки. За это и многое другое африканцы глубоко благодарны россиянам.В нашей стране бытует мнение, что прощенные странам «третьего мира» долги и бесплатное образование для их граждан были деньгами, выброшенными на ветер советским руководством. Теперь получается, что часть этих средств оказалась долгосрочными инвестициями, которые начинают частично возвращаться.