Из Мариуполя в Россию прибыли 13 автобусов с беженцами

«В настоящее время на границу РФ в Ростовской области прибыли 13 автобусов, в которых находятся около 300 мариупольцев. Из них три автобуса уже пересекли границу, остальные еще проходят пункт пропуска», — говорится в сообщении. Отмечается, что среди беженцев много женщин с детьми.

«Жители были блокированы вооруженными группами украинских националистических подразделений, которые использовали их в качестве живого щита и препятствовали в эвакуации по безопасному коридору», — сообщает Минобороны.

Еще 13 автобусов с примерно 300 беженцами из Мариуполя прибыли на границу РФ в Ростовской области, сообщили РИА Новости в Минобороны России.Ранее Минобороны сообщало, что для эвакуации мариупольцев сформировано четыре колонны на 200 автобусов. Первые два автобуса с 59 беженцами прошли границу РФ в Ростовской области во вторник вечером. Эвакуированных разместили в ПВР в Таганроге.Сообщается, что некоторые из них были эвакуированы военнослужащими РФ из центра Мариуполя, где они три недели находились в подвалах многоэтажек или бомбоубежищах.Безопасность при сопровождении автобусов обеспечили подразделения военной полиции ВС РФ.источник