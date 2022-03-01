Кадыров рассказал о прорыве бандитского кольца вокруг российских спецназовцев

«Дорогой брат (депутат Госдумы от Чечни) Адам Делимханов, который участвовал в координации сил, лично поблагодарил бойцов за проявленную стойкость и мужество. Каждого представят к государственной награде», – заключил Кадыров.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились несколько дней.«Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он добавил, что «дважды бандеровцы предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге».По словам Кадырова, поэтому они вернулись живыми, а не стали жертвой «подлости нациков». Глава Чечни отметил, что во время спецоперации «сначала удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском российских бойцов».Накануне президент России Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию, в высшей степени достойно.Антон Никитин