В Чехии предупредили, что санкции против нефти из России могут В«поставить ЕС на колениВ»

Обозреватель чешского портала ДЊasopis argument Илона Швигликова в своей статье написала, что гипотетические санкции в отношении российской нефти, поставляемой в Евросоюз, могут нанести существенный ущерб экономике европейских стран.Она выразила сомнение, что Европа может безболезненно заменить поставки из РФ.«В таком случае осталось бы только спорить о том, поставят ли астрономические цены на нефть экономику на колени или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть», — заявила автор.По ее мнению, такой сценарий вполне допустим, если при введении ограничений против Москвы у Евросоюза не получится обеспечить поставки нефти из других стран. При этом у государств — членов ЕС есть дефицит стратегических запасов.Еще журналистка указала, что целый ряд политиков убеждены, что больше всего навредят режиму в России уничтожением собственной экономики. Она назвала подобные измышления политиков «антисоциальными» и «безосновательными».Швигликова также отметила, что рост экспорта из Ливии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэлы мог бы компенсировать импорт российский нефти в страны ЕС.«Вот только не всегда мы имеем дело с тем типом нефти или нефтепродуктов, которые соответствуют запросам заказчиков, и я уже не говорю о мощностях НПЗ, изменении трасс танкеров и так далее», — добавила она.Ранее сообщалось, что Евросоюз постепенно откажется от покупки нефти, газа и угля у РФ. В соответствующей декларации ЕС сказано, что столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности сообщество будет сокращать зависимость от топлива из России и разработает новую модель роста и инвестиций на 2030 год.