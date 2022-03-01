В«Особый цинизмВ»: Захарова о публикации La Stampa с фото погибших в Донецке

«Спасатели, тела, люди в горе, следы разрушений. Всё это — последствия обстрела, совершенного ВСУ в ДНР при помощи тактического ракетного комплекса „Точка-У“. Надпись на первой полосе газеты звучит следующим образом: „Так Киеву грозит последний штурм“. Будто это в Киеве лежат тела жертв боевых действий, а не в Донецке», — пишет спикер.

«Итальянским журналистам было все равно, что они совершили подлог, выдали жертв ВСУ и добробатовцев в Донецке за киевлян. Все сгодится ради шокирующей подачи информации в антироссийском угаре. И никому нет дела до правды. Все обслуживают одну сторону баррикад», — констатировала Мирия Захарова.

Публикация на первой полосе итальянской газеты La Stampa, которая выдала фотографию погибших после удара «Точкой-У» жителей Донецка за снимок из Киева, является примером особого цинизма.Такую оценку «работе» итальянских журналистов дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Свое возмущение она высказала 17 марта в собственном Telegram-канале.Иллюстрация https://t.me/MariaVladimirovnaZakharovaПо словам Захаровой, на перечисление одних только названий изданий, которые тиражируют дезинформацию, «ушел бы весь день». Однако «есть примеры особого цинизма, которые не могут остаться незамеченными», добавила она, имея в виду публикацию La Stampa.О том, что La Stampa выдала фотографию из Донецка с обломками украинской ракеты за последствия «атаки России», стало известно 16 марта. Снимок был помещен на обложку издания и иллюстрировал материал о спецоперации на Украине. Его сопровождали заголовки о «резне на Украине», а также об «угрозе штурма Киева».На самом деле снимок был сделан фотокорреспондентом в Донецке после ракетного удара ВСУ, который произошел 14 марта. В тот день над Донецком была сбита «Точка-У», выпущенная украинскими боевиками.Хотя ракета и была сбита, один из ее кассетных зарядов все же сработал при падении на город. Областью поражения стали оживленные центральные улицы города. В числе жертв трагедии пенсионеры, стоявшие в очереди в банк, пассажиры маршрутки и легковых автомобилей.На сегодняшний день число погибших составляет 21 человек: 20 непосредственно в момент взрыва ракеты и еще один скончался в больнице.источник