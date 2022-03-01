ТТП перечислила доступные россиянам варианты замены Apple Pay и Google Pay

Товары и услуги можно оплачивать не только с помощью Apple Pay и Google Pay. Какие теперь аналоги смогут рассмотреть россияне, рассказал зампреда комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной Палаты РФ Тимур Аитов.Так, платежную систему «МИР» поддерживают, например, SberPay и MirPay. Помимо прочего, появляются и способы оплаты через QR-коды. Такие платежи доступны как для обладателей смартфонов на Android, так и на iOS, передает радио Sputnik.«Что касается замены Apple Pay и Google Pay, у нас давно есть аналоги этих систем: SberPay, который работает с картой "МИР", MirPay, который работает с картой "МИР", есть еще Huawei Pay, не очень популярная система, которая работает с международной китайской платежной системой UnionPay. Все эти системы можно использовать», — объяснил Аитов.При этом все системы имеют свои нюансы, поэтому пользователям придется тестировать их и выбирать наиболее удобный способ, добавил эксперт. Например, SberPay будет работать лишь с картой «Сбербанка», а QR-коды в настоящий момент не получили широкого распространения.Ранее представители американской платежной системы PayPal заявили, что заблокируют электронные кошельки россиян. В компании призвали вывести денежные средства до 18 марта, передает RT.