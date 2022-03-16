Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 17.03.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass
- Лента военных событий в Новороссии за 16.03.2022
Фото: Иван Приходько
09:35 В ЛНР за прошедший месяц зафиксировали 737 обстрелов со стороны ВСУ
Более 730 обстрелов территории ЛНР со стороны украинских войск зафиксированы с 17 февраля по 17 марта, в общей сложности выпущено 7320 боеприпасов различного калибра, погибли девять мирных жителей, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За прошедший месяц... представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 737 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы). Всего противником выпущено 7320 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (2 ракеты) и РСЗО БМ-21 "Град" (980 снарядов)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным представительства, за месяц в результате боевых действий погибли девять мирных жителей, 10 получили ранения, в том числе трое детей.
Разрушены и повреждены 254 домостроения в 22 населенных пунктах. Повреждены 39 объектов гражданской инфраструктуры, среди которых детский сад и гимназия, амбулатория, линии электропередачи и газопроводы в шести населенных пунктах.
09:20 Войска Киева сегодня утром обстреляли Петровский район Донецка, выпущено семь мин калибром 120 мм
Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Уточняется, что обстрел зафиксирован в 9:00. ВСУ вели огонь со стороны Марьинки.
09:00 В Донецке из-за удара украинских подразделений по насосной станции остановилось водоснабжение
Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"Жители Донецка лишены подачи воды. В результате удара украинских боевиков без электроэнергии остается Верхнекальмиусская насосная станция. Повреждения получила высоковольтная линия 35 киловольт. Ведутся аварийные работы", — добавили в штабе.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, минувшей ночью украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 122 миллиметра по Ясиноватой и Красному Партизану и утром восемь таких же снарядов — по населенному пункту Кременец.
08:45 ВСУ сегодня утром обстреляли село Кременец на западе Донецка.
Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Уточняется, что в 7:20 украинские боевики со стороны Новомихайловки выпустили по селу восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
08:30 Киевские силовики шесть раз за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР.
Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по четырем населенным пунктам", - говорится в сообщении.
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