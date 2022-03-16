Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 17.03.2022

"За прошедший месяц... представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 737 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы). Всего противником выпущено 7320 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (2 ракеты) и РСЗО БМ-21 "Град" (980 снарядов)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по четырем населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНРЗаглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass- Лента военных событий в Новороссии за 16.03.2022Фото: Иван Приходько09:35Более 730 обстрелов территории ЛНР со стороны украинских войск зафиксированы с 17 февраля по 17 марта, в общей сложности выпущено 7320 боеприпасов различного калибра, погибли девять мирных жителей, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, за месяц в результате боевых действий погибли девять мирных жителей, 10 получили ранения, в том числе трое детей.Разрушены и повреждены 254 домостроения в 22 населенных пунктах. Повреждены 39 объектов гражданской инфраструктуры, среди которых детский сад и гимназия, амбулатория, линии электропередачи и газопроводы в шести населенных пунктах.09:20Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.Уточняется, что обстрел зафиксирован в 9:00. ВСУ вели огонь со стороны Марьинки.09:00Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."Жители Донецка лишены подачи воды. В результате удара украинских боевиков без электроэнергии остается Верхнекальмиусская насосная станция. Повреждения получила высоковольтная линия 35 киловольт. Ведутся аварийные работы", — добавили в штабе.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, минувшей ночью украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 122 миллиметра по Ясиноватой и Красному Партизану и утром восемь таких же снарядов — по населенному пункту Кременец.08:45Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.Уточняется, что в 7:20 украинские боевики со стороны Новомихайловки выпустили по селу восемь снарядов калибром 122 миллиметра.08:30Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).