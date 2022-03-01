Зеленский оценил ход переговоров России и Украины

Переговоры между Украиной и Россией продолжаются, но продвигаются «достаточно тяжело», заявил президент Украины Владимир Зеленский.«Переговоры еще продолжаются. Переговоры проходят довольно сложно», – передает РИА «Новости» слова Зеленского в эфире канала NBC.У Зеленского спросили, разделяет ли тот опасения американской администрации, в частности, президента США Джо Байдена, о том, что на фоне событий на Украине легко может разгореться третья мировая война.«Никто не знает, вероятно, она уже началась. И какова вероятность начала такой войны, если Украина падет? Очень сложно сказать», – ответил он.«Мы уже видели подобное 80 лет назад, когда разгорелась Вторая мировая война... Никто не мог предугадать, когда развернется полномасштабная война», – добавил Зеленский.Он также заявил, что считает украинский народ «непобедимым» а иностранные войска «не смогут отнять у украинцев достоинство и любовь к своей стране».Ранее Зеленский заявил, что переговоры с Россией должны продолжаться, позиции сторон звучат уже реалистичнее, «но еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины».Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что Россия готова встречаться с украинской стороной только если это будет решать проблемы.