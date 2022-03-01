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Кедми назвал решающий фактор в российской спецоперации на Украине

root Сегодня, 10:300Новости
Кедми назвал решающий фактор в российской спецоперации на Украине
Израильский политолог Яков Кедми назвал решающий фактор в российской спецоперации на Украине. Своё мнение он высказал в эфире программы "Полный контакт" на платформе "Смотрим" ТК "Россия 1".
По словам бывшего руководителя "Натива" (спецслужбы Израиля. — Прим. ред.), победа в любой военной операции зависит от устойчивости власти в стране.

"В противостоянии с Западом Россия все равно выдержит, потому что сегодня в России поддержка власти наивысшая за всю историю. Тогда как в западных странах — Британии, Германии, Соединённых Штатах и Франции — опускается до критического уровня".

Кедми уверен, что "никакое экономическое и внешнее давление сегодняшнюю российскую власть сломать не может". И нашей стране, по его словам, даже военная помощь "извне" не нужна:

"В этом отношении Россия самостоятельна".

К слову, напомним, израильский военно-политический эксперт ранее назвал две ахиллесовы пяты коллективного Запада, предложив российскому правительству нанести по ним контрудар.
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