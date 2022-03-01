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В Луганске запретили проводить операции по купле-продаже гривны за рубли

verter Сегодня, 12:300Новости
В Луганске запретили проводить операции по купле-продаже гривны за рубли
В Луганске запретили финансовым учреждениям проводить операции по купле-продаже гривны за рубли. Об этом сообщил министр финансов Евгений Мануйлов.

«Всем кредитным организациям, небанковским кредитным организациями и агентам финансового рынка на всей территории ЛНР запрещается проводить операции по купле-продаже наличной украинской гривны за российские рубли», — сказал он.

Ранее Мануйлов сообщил, что принято решение урегулировать использование гривны. Политика - Сегодня, 10:30 584

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