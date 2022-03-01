В Луганске запретили проводить операции по купле-продаже гривны за рубли



«Всем кредитным организациям, небанковским кредитным организациями и агентам финансового рынка на всей территории ЛНР запрещается проводить операции по купле-продаже наличной украинской гривны за российские рубли», — сказал он.



В Луганске запретили финансовым учреждениям проводить операции по купле-продаже гривны за рубли. Об этом сообщил министр финансов Евгений Мануйлов.Ранее Мануйлов сообщил, что принято решение урегулировать использование гривны. Политика - Сегодня, 10:30 584