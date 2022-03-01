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Как получать пенсию в Луганске. Горячая линия ПФ

robot Сегодня, 12:300Новости
Как получать пенсию в Луганске. Горячая линия ПФ
В Луганске 18 марта проведут горячую линию о порядке представления, оформления и рассмотрения документов, необходимых для назначения пенсии.
18 марта 2022 года с 10:00 до 12:00 пройдет прямая горячая телефонная линия на тему: «Порядок представления, оформления и рассмотрения документов, необходимых для назначения пенсии (перерасчета, перевода с одного вида пенсии на другой)».
Задать вопросы можно по телефону (0642) 55 14 24.
Экономика - Сегодня, 10:15 345

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