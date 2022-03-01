Кто вошёл в дефолт: Россия или США?

Представьте, у вас есть дядя, который вас не любит. И так получилась, что в загородном доме этого дяди одна из комнат принадлежит вам. Знаете, в семьях такое бывает, когда наследство не оформлено должным образом. Но все родственники знают, что комната ваша, и сам дядя с этим согласен.Вы продали эту комнату своему другу Казимиру. Он заплатил вам деньги, а вы позвонили дяде, и сказали, что теперь в этой комнате будет жить Казимир. Дядя, который также знаком с Казимиром, спокойно на это согласился.Казимир поехал вселяться, но оказалось, что дядя сменил замок. На словах дядя объяснил, что вы поучаствовали в драке, так что в качестве наказания дядя забирает вашу комнату себе.Казимир приехал обратно к вам. Вы вместе с Казимиром позвонили дяде, и тот повторил всё сказанное — он забрал вашу комнату себе, так что Казимир не получит ничего. Тогда вы предложили Казимиру вернуть долг рублями, чтобы тот мог купить на них другую комнату.Внимание, вопрос. Кто в этой ситуации жулик, который не выполняет свои обязательства?С юридической точки зрения не вполне понятно, в суде ситуацию можно толковать по-разному. С бытовой точки зрения жулик — дядя, который украл комнату племянника. Поэтому все остальные родственники тут же зашевелились и начали требовать у вашего дяди, чтобы он официально оформил на них всё то, чем они ранее доверяли ему распоряжаться.Вот примерно то же самое произошло с российским внешним долгом, выраженным в долларах. Мы отправили в банк платёжные поручения по выплате процентов, однако США притормозили операцию, так как долларовые платежи такого рода идут через США. Тогда мы предложили кредиторам получить то, что им причитается, в рублях, чтобы потом распорядиться рублями по своему усмотрению: купить золото или юани, например.Публика, как и в моей аналогии с дядей, восприняла поведение США как жульничество. Саудовская Аравия, к примеру, немедленно начала переговоры с Китаем, чтобы перейти с долларов на юани:https://www.vedomosti.ru/econo...Самое смешное, что американцы после этого включили заднюю передачу — заявили, что использовать замороженные российские деньги на выплату долгов они таки разрешат, до конца мая:https://www.forbes.ru/finansy/...Таким образом американцы одновременно и уменьшили ущерб, который они нанесли России, и показали свою слабость, и… никак не улучшили свою репутацию. Заморозка ЗВР уже произошла у всех на виду, никто об этом не забудет. Держателей долларов не устраивает ситуация, когда какие-то самодуры распоряжаются их деньгами по своему усмотрению: то замораживают, то размораживают.Так как экономика США строилась на сильном долларе, а доллар был распространён в мире только потому, что считался надёжной валютой, теперь стоит ожидать тяжёлых последствий. Примерно как в 1992 году, когда отколовшиеся от СССР республики оперативно напечатали свои деньги, а все рубли отправили в метрополию, в Россию. Напомню, рубль за тот год обесценился примерно в 25 раз.Ситуация у современных США другая, чем была тогда у России — чем-то хуже, чем-то лучше. Но суть проблемы та же: долларов на руках у населения много, а товаров, которые можно купить за эти доллары, мало. Наивные американцы думают, что дорогой бензин, который стоил $1,8 при Трампе, и который стоит $4,3 сейчас, это ужас какая инфляция. Полагаю, будет за счастье, если таким скромным ростом всё и ограничится. Теперь, когда лавина ненужных за рубежом долларов готовится накрыть в США, даже инфляция в 100% годовых кажется уже относительно оптимистичным сценарием.Впрочем, огромные империи редко рушатся за один день, так что ждать, что доллар обесценится вот прямо в марте, я бы не стал. Всё очень плохо, это факт, однако агония может продолжаться долго — даже не месяцы, а целые годы.PS. Рубль, кстати, откатывался вчера на международном рынке до курса в 96 рублей за доллар:https://www.vesti.ru/finance/a...У спекулянтов, которые играли против рубля, кончились деньги, а рублёвые кредиты за рубежом сейчас очень дороги, так что спекулянтов ощипывают догола. Я наблюдаю за процессом с удовлетворённой улыбкой: за русофобию надо платить.Олег Макаренко