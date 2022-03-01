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Как в Луганске использовать гривну для оплаты товаров и услуг.

verter Сегодня, 13:000Новости
Как в Луганске использовать гривну для оплаты товаров и услуг.
В Луганске урегулировали использование гривны на территории. Об этом на брифинге сообщил руководитель минфина Евгений Мануйлов.

«Данным постановлением мы урегулируем возможность временного расчета наличной гривной на всей территории за услуги и товары. Все субъекты хозяйствования, независимо от формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории ЛНР, включая предприятия жилищно-коммунального хозяйства, наряду с российским рублем принимают в качестве средства платежа наличную украинскую гривну за исключением монет украинской гривны», — сказал министр.

Он добавил, что цены за товары и услуги необходимо указывать в рублях и гривнах.

«При определении цены на товары и услуги применять курс в размере 2,5 российских рубля за 1 украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — проинформировал Мануйлов.

При этом все безналичные расчеты осуществляются в российских рублях.

«Кредитным организациям принимать наличную гривну от субъектов хозяйствования за исключением монет украинской гривны только в качестве выручки субъектов хозяйствования. Кредитные организации обязаны провести безналичную конвертацию такой полученной выручки в российский рубль с зачислением на расчетный счет в российских рублях», — добавил он.

Постановление вступает в силу с 17 марта и будет действовать до особого распоряжения. Экономика - Сегодня, 11:45 220

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