Как в Луганске использовать гривну для оплаты товаров и услуг.
В Луганске урегулировали использование гривны на территории. Об этом на брифинге сообщил руководитель минфина Евгений Мануйлов.
«Данным постановлением мы урегулируем возможность временного расчета наличной гривной на всей территории за услуги и товары. Все субъекты хозяйствования, независимо от формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории ЛНР, включая предприятия жилищно-коммунального хозяйства, наряду с российским рублем принимают в качестве средства платежа наличную украинскую гривну за исключением монет украинской гривны», — сказал министр.
Он добавил, что цены за товары и услуги необходимо указывать в рублях и гривнах.
«При определении цены на товары и услуги применять курс в размере 2,5 российских рубля за 1 украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — проинформировал Мануйлов.
При этом все безналичные расчеты осуществляются в российских рублях.
«Кредитным организациям принимать наличную гривну от субъектов хозяйствования за исключением монет украинской гривны только в качестве выручки субъектов хозяйствования. Кредитные организации обязаны провести безналичную конвертацию такой полученной выручки в российский рубль с зачислением на расчетный счет в российских рублях», — добавил он.
Постановление вступает в силу с 17 марта и будет действовать до особого распоряжения. Экономика - Сегодня, 11:45 220
«Данным постановлением мы урегулируем возможность временного расчета наличной гривной на всей территории за услуги и товары. Все субъекты хозяйствования, независимо от формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории ЛНР, включая предприятия жилищно-коммунального хозяйства, наряду с российским рублем принимают в качестве средства платежа наличную украинскую гривну за исключением монет украинской гривны», — сказал министр.
Он добавил, что цены за товары и услуги необходимо указывать в рублях и гривнах.
«При определении цены на товары и услуги применять курс в размере 2,5 российских рубля за 1 украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — проинформировал Мануйлов.
При этом все безналичные расчеты осуществляются в российских рублях.
«Кредитным организациям принимать наличную гривну от субъектов хозяйствования за исключением монет украинской гривны только в качестве выручки субъектов хозяйствования. Кредитные организации обязаны провести безналичную конвертацию такой полученной выручки в российский рубль с зачислением на расчетный счет в российских рублях», — добавил он.
Постановление вступает в силу с 17 марта и будет действовать до особого распоряжения. Экономика - Сегодня, 11:45 220
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