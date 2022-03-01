Как в Луганске использовать гривну для оплаты товаров и услуг.



«Данным постановлением мы урегулируем возможность временного расчета наличной гривной на всей территории за услуги и товары. Все субъекты хозяйствования, независимо от формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории ЛНР, включая предприятия жилищно-коммунального хозяйства, наряду с российским рублем принимают в качестве средства платежа наличную украинскую гривну за исключением монет украинской гривны», — сказал министр.





«При определении цены на товары и услуги применять курс в размере 2,5 российских рубля за 1 украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — проинформировал Мануйлов.





«Кредитным организациям принимать наличную гривну от субъектов хозяйствования за исключением монет украинской гривны только в качестве выручки субъектов хозяйствования. Кредитные организации обязаны провести безналичную конвертацию такой полученной выручки в российский рубль с зачислением на расчетный счет в российских рублях», — добавил он.

