Поезд из Луганска в Старобельск и обратно запустят 19 марта



«Луганская железная дорога» сообщает, что 19 и 20 марта 2022 года назначаются тестовые маршруты пригородных поездов на участке Старобельск — Луганск — Старобельск", — говорится в сообщении.





«Поезда следуют со всеми остановками по маршруту кроме остановочных пунктов: Донец, разъезд Транзитный. На других остановочных пунктах остановки по требованию при наличии пассажиров», — уточнили в ведомстве.

