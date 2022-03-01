Поезд из Луганска в Старобельск и обратно запустят 19 марта
«Луганская железная дорога» (ЛЖД)19 и 20 марта запустит тестовый поезд от Старобельска до Луганска и обратно. Об этом сообщили в ЛЖД.
«Луганская железная дорога» сообщает, что 19 и 20 марта 2022 года назначаются тестовые маршруты пригородных поездов на участке Старобельск — Луганск — Старобельск", — говорится в сообщении.
Маршрут пригородного поезда №6491 Старобельск - Луганск:
Прибытие
Отправление
Полная стоимость (руб.)
Старобельск
07.00
0
Новый Айдар
08.01
08.03
13,00
Красноозеровка
08.27
08.29
18,00
Огородный
09.10
09.12
21,00
Кондрашевская Новая
09.54
09.56
22,00
Кондрашевская
10.07
10.22
23,00
Луганск Северный
10.58
11.00
24,00
Луганск
11.16
----
26,00
Маршрут пригородного поезда № 6492 Луганск — Старобельск:
Прибытие
Отправление
Полная стоимость (руб.)
Луганск
-----
17.00
0,00
Луганск Северный
17.16
17.18
9,00
Кондрашевская
17.54
17.56
10,00
Кондрашевская Новая
18.07
18.09
11,00
Огородный
18.51
18.53
16,00
Красноозеровка
19.28
19.30
20,00
Новый Айдар
19.54
19.56
21,00
Старобельск
20.58
----
26,00
«Луганская железная дорога» сообщает, что 19 и 20 марта 2022 года назначаются тестовые маршруты пригородных поездов на участке Старобельск — Луганск — Старобельск", — говорится в сообщении.
Маршрут пригородного поезда №6491 Старобельск - Луганск:
Прибытие
Отправление
Полная стоимость (руб.)
Старобельск
07.00
0
Новый Айдар
08.01
08.03
13,00
Красноозеровка
08.27
08.29
18,00
Огородный
09.10
09.12
21,00
Кондрашевская Новая
09.54
09.56
22,00
Кондрашевская
10.07
10.22
23,00
Луганск Северный
10.58
11.00
24,00
Луганск
11.16
----
26,00
Маршрут пригородного поезда № 6492 Луганск — Старобельск:
Прибытие
Отправление
Полная стоимость (руб.)
Луганск
-----
17.00
0,00
Луганск Северный
17.16
17.18
9,00
Кондрашевская
17.54
17.56
10,00
Кондрашевская Новая
18.07
18.09
11,00
Огородный
18.51
18.53
16,00
Красноозеровка
19.28
19.30
20,00
Новый Айдар
19.54
19.56
21,00
Старобельск
20.58
----
26,00
Новости Региона - Сегодня, 12:30 13
«Поезда следуют со всеми остановками по маршруту кроме остановочных пунктов: Донец, разъезд Транзитный. На других остановочных пунктах остановки по требованию при наличии пассажиров», — уточнили в ведомстве.
«Поезда следуют со всеми остановками по маршруту кроме остановочных пунктов: Донец, разъезд Транзитный. На других остановочных пунктах остановки по требованию при наличии пассажиров», — уточнили в ведомстве.
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