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Особый курс гривны при покупке товаров и услуг определили в Луганске

verter 17-03-2022, 14:30151Новости
Особый курс гривны при покупке товаров и услуг определили в Луганске
В Луганске заявили, что цены за товары и услуги необходимо указывать в рублях и гривнах.

«При определении цены на товары и услуги применять курс в размере 2,5 российских рубля за 1 украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — сообщил минфин.
Экономика - Сегодня, 13:00 305

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