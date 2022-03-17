Особый курс гривны при покупке товаров и услуг определили в Луганске



«При определении цены на товары и услуги применять курс в размере 2,5 российских рубля за 1 украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону», — сообщил минфин.



В Луганске заявили, что цены за товары и услуги необходимо указывать в рублях и гривнах.Экономика - Сегодня, 13:00 305