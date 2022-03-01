В Китае напомнили генсеку НАТО, кто разбомбил китайское посольство в Белграде

Китай отреагировал на призыв генсека НАТО "осудить" действия России на Украине заявив, что не нуждается в указаниях тех, кто нанес удар по китайскому посольству в Белграде. Соответствующее заявление размещено на сайте миссии КНР при ЕС.В НАТО попытались в очередной раз заставить Китай осудить действия России на Украине, подвергнув позицию Пекина по событиям на Украине критике. Обвинения в адрес КНР прозвучали от генсека альянса Йенса Столтенберга, но можно утверждать, что он довел до китайской стороны позицию своих хозяев из США.В Китае попытка Запада навязать свою политику была воспринята "в штыки". В миссии КНР при ЕС прямо заявили, что НАТО не является той организацией, от которой Пекин ожидал бы советов как себя вести. Китайцы подчеркнули, что альянс сам является нарушителем международного права и в Пекине не забудут бомбардировки Югославии."Китайский народ способен полностью разделить боль и страдания других стран, потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права", - говорится в заявлении.Кроме того, Китай подтвердил, что не поддерживает антироссийских санкций, выступает против них и будет защищать интересы национальных предприятий. Кроме того, КНР продолжит на регулярной основе сотрудничать с Россией в сфере экономики. несмотря на угрозы США."Мы будем взаимодействовать в соответствии с принципами взаимного уважения и обоюдной выгоды", - заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.