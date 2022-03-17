Иностранная пресса о военной операции на Украине

Не секрет, что современные войны ведутся с применением информационно-психологических операций, которые направлены как на своих граждан, так и на общественное мнение в других странах. Военная операция России на Украине не стала исключением. Конечно, в основном западные СМИ осуждают Москву и восхваляют Украину, выставляя ее как жертву. Но в ряде случаев звучат и трезвые оценки событий.Есть эмоциональные материалы, сфокусированные исключительно на ходе боевых действий. Иные предлагают рассматривать более широкий геополитический и геоэкономический контекст. И здесь начинается критика западного экспансионизма и неблагоразумного поведения американского истэблишмента. Кроме того, широкий мониторинг прессы также необходим, чтобы понять кто занимает дружественную, нейтральную или вражескую сторону в данном конфликте.Издания, близкие к Пентагону, конечно же, рассматривают все с позиции военной стратегии и что США нужно делать дальше.Бывший председатель объединенного командования штабов вооруженных сил США Мартин Дэмпси заявил в интервью, что "если Путин был готов начать полномасштабное вторжение в другую страну на пороге НАТО, мы должны быть откровенны с самими собой, что он воспринял какой-то сигнал от Соединенных Штатов и НАТО, который заставил его думать, что ему это сойдет с рук, и нам нужно понять эти сигналы, которые подрывают сдерживание со стороны альянса.Интуитивно я думаю, что маловероятно, чтобы Путин отдал бы приказ о вторжении в Украину, если бы не понимал, что альянс НАТО стал более уязвимым, чем в прошлом, и что эта уязвимость со временем растет. Итак, урок номер один для меня заключается в том, что нам нужно усиленное военное присутствие США в Европе и правильные политические заявления о ценности альянса, чтобы усилить его ценность как инструмента сдерживания".