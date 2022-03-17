Иностранная пресса о военной операции на Украине
Не секрет, что современные войны ведутся с применением информационно-психологических операций, которые направлены как на своих граждан, так и на общественное мнение в других странах. Военная операция России на Украине не стала исключением. Конечно, в основном западные СМИ осуждают Москву и восхваляют Украину, выставляя ее как жертву. Но в ряде случаев звучат и трезвые оценки событий.
Есть эмоциональные материалы, сфокусированные исключительно на ходе боевых действий. Иные предлагают рассматривать более широкий геополитический и геоэкономический контекст. И здесь начинается критика западного экспансионизма и неблагоразумного поведения американского истэблишмента. Кроме того, широкий мониторинг прессы также необходим, чтобы понять кто занимает дружественную, нейтральную или вражескую сторону в данном конфликте.
Издания, близкие к Пентагону, конечно же, рассматривают все с позиции военной стратегии и что США нужно делать дальше.
Бывший председатель объединенного командования штабов вооруженных сил США Мартин Дэмпси заявил в интервью, что "если Путин был готов начать полномасштабное вторжение в другую страну на пороге НАТО, мы должны быть откровенны с самими собой, что он воспринял какой-то сигнал от Соединенных Штатов и НАТО, который заставил его думать, что ему это сойдет с рук, и нам нужно понять эти сигналы, которые подрывают сдерживание со стороны альянса.
Интуитивно я думаю, что маловероятно, чтобы Путин отдал бы приказ о вторжении в Украину, если бы не понимал, что альянс НАТО стал более уязвимым, чем в прошлом, и что эта уязвимость со временем растет. Итак, урок номер один для меня заключается в том, что нам нужно усиленное военное присутствие США в Европе и правильные политические заявления о ценности альянса, чтобы усилить его ценность как инструмента сдерживания".
Ранее, еще в начале января 2022 г. бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер писал о гипотетическом сценарии конфликта НАТО и России, явно указывая на слабость западного альянса.[ii]
"Если Соединенные Штаты попытаются нарастить силы НАТО на западных границах России после любого российского вторжения в Украину, Россия тогда поставит Европу перед свершившимся фактом в форме того, что сейчас известно как "украинская модель"...
Россия также не будет ждать, пока у США будет время накопить достаточную военную мощь. Россия просто уничтожит нарушителя с помощью комбинации воздушной кампании, направленной на ухудшение экономической функции страны-мишени, и наземной кампании, направленной на уничтожение способности вести войну. России не нужно оккупировать территорию НАТО на какой—либо длительный период - достаточно, чтобы уничтожить всю военную мощь, накопленную НАТО вблизи ее границ.
И вот в чем загвоздка: если не считать применения ядерного оружия, НАТО ничего не может сделать, чтобы предотвратить такой исход. В военном отношении НАТО - всего лишь тень своего прежнего "я". Некогда великим армиям Европы пришлось переделать свои боевые порядки, чтобы собрать "боевые группы" размером с батальон в Прибалтике и Польше. Россия, с другой стороны, восстановила два армейских формирования – 1-ю гвардейскую танковую армию и 20-ю общевойсковую армию – времен холодной войны, которые специализируются на глубоких наступательных военных действиях" - пишет автор.
Большое количество публикаций, посвященных украинскому кризису публикует рупор глобалистов из Совета по международным отношениям – Foreign Affairs.
В статье Стефана Биддла от 11 марта идет открытое подстрекательство к дальнейшей милитаризации Украины, пусть даже она будет полностью занята российскими войсками.[iii]
Он задает вопрос - «как западные страны могут продолжать поставлять Украине оружие и технику, не провоцируя ответных мер со стороны Путина? Насколько суровым может быть это возмездие? И действительно ли материальная поддержка Запада будет иметь большое значение в стремлении Украины отразить российское вторжение?
Другие дебаты, касающиеся предоставления военных ресурсов Украине — например, отказ Вашингтона от предложения Польши направить истребители в Украину через базу США в Германии — указывают на сохраняющиеся опасения в альянсе НАТО, что слишком прямое вмешательство в конфликт приведет к прямой конфронтации с Россией. Оправданны ли эти опасения?
Стратегия Запада по передаче ресурсов Украине не является чем-то новым: оружие третьих сторон чрезвычайно распространено в современной войне. Эскалация конфликта всегда возможна, но поставки оружия обычно не вовлекают поставщиков в войну.
Отчасти это объясняется тем, что сами по себе поставки оружия редко играют решающую роль в войне. Также они не могут обеспечить решительную победу Украины над Россией сейчас. Они, безусловно, могут помочь, и без них украинские военные вряд ли смогут обеспечить себя для длительной войны. Но превосходящие возможности России должны позволить Путину управлять украинскими войсками, если Москва сможет преодолеть логистические, командные и тактические проблемы, которые до сих пор мешали ее вторжению.
Если Россия сможет понять, как правильно использовать свои преимущества, она может в конечном итоге занять достаточно территории, чтобы вынудить украинцев к мятежу. Лучший исход для Украины потребует либо продолжающейся некомпетентности российской армии, либо вмешательства Запада, которое предполагает такой уровень риска, с которым НАТО не желает мириться.
Что могут сделать поставки оружия, так это соединить эти два варианта, представляя собой способ для Соединенных Штатов и их союзников внести свой вклад в оборону Украины, повысить стоимость российской агрессии, не вступая в прямое взаимодействие с Россией, и дать Украине шанс отразить российские силы, не превышая допустимую НАТО степень риска...
Тем не менее, чем больше боеприпасов Соединенные Штаты и другие страны смогут отправить в Украину сейчас, тем менее эффективной будет охрана границ России в борьбе с будущим вооруженным мятежом. Поставки оружия сейчас - это инвестиции в антироссийское сопротивление позже, даже если Россия действительно сокрушит регулярную армию Украины" — делает вывод Биддл.
Похожий взгляд отражен в статье "Америка должна больше помогать Украине для борьбы с Россией".[iv] В статье лоббируется идея поставок вооружений Украине по лендлизу. Явно, в этом будет заинтересован военно-промышленный комплекс США и ястребы из политического истэблишмента.
Более умеренную позицию в том же издании представляют Эмма Эшфорд и Джошуа Шифринсон.[v]
У них ярко выраженный гуманитарный подход в смысле важности скорейшего прекращения военных действий и необходимой помощи мирному населению. Авторы пишут, что "предстоящие недели, скорее всего, будут более опасными. Соединенные Штаты должны быть особенно готовы к рискам эскалации по мере начала следующей фазы конфликта и должны удвоить усилия по поиску путей прекращения конфликта в Украине, когда представится возможность.
Это может повлечь за собой трудный и неприятный выбор, такой как отмена некоторых из самых жестких санкций в отношении России в обмен на прекращение военных действий. Тем не менее, это будет более эффективно для предотвращения еще более серьезной катастрофы, чем любой из других доступных вариантов".
Довольно вменяемую позицию по ситуации на Украине занял известный ученый-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. В интервью для The New Yorker он заявил, что "стратегически мудрая стратегия для Украины состоит в том, чтобы разорвать свои тесные отношения с Западом, особенно с Соединенными Штатами, и попытаться приспособиться к русским. Если бы не было решения о продвижении НАТО на восток, чтобы включить Украину, Крым и Донбасс были бы сегодня частью Украины, и на Украине не было бы войны".[vi]
Это интервью вызвало бурю негодования среди американских ястребов и глобалистов, которые развернули кампанию травли известного ученого.
В том же издании позже вышла статья о реакции Германии и что там собираются делать, учитывая зависимость от поставок российских энергоресурсов.[vii]
Указано, что "военный сдвиг Шольца требует немедленных расходов на вооруженные силы в размере ста миллиардов евро, а в ближайшие годы вернуться к расходованию более двух процентов ВВП на оборону. Достижение двухпроцентного порога соответствовало бы обязательствам Германии перед НАТО.
Примечательно, однако, что нерешенным остается вопрос о том, как Германия планирует выжить с гораздо меньшим количеством российского ископаемого топлива, которое она искала все эти годы. По данным агентства Bloomberg, в настоящее время страна зависит от России на две трети в потребностях природного газа, половины угля и почти трети нефти. Расширение зависимости от ядерной энергии будет непростой временной мерой.
Прошлой осенью эксперты по энергетике сказали, что продление срока службы трех оставшихся атомных электростанций Германии невозможно; как только начнется процесс закрытия, его будет трудно повернуть вспять. Во вторник министр экономики Роберт Хабек, член партии зеленых, исключил продление ядерной программы.
Страна могла бы отложить отказ от угля, но это поставило бы под угрозу ее цели по резкому сокращению выбросов углекислого газа. И производство электроэнергии - далеко не единственная проблема: природный газ используется для производства удобрений и, что особенно важно, для отопления домов зимой.
Германия была настолько уверена в своих российских трубопроводах, что только сейчас строит два терминала на Северном море для приема сжиженного природного газа из других стран. Строительство терминалов займет не менее двух лет, а сам газ, скорее всего, будет намного дороже. (Европейский союз в целом объявил на этой неделе о планах сократить ежегодный импорт российского природного газа на две трети.)
Берзина из Немецкого фонда Маршалла сказала, что самой насущной проблемой будет закупка достаточного количества природного газа этим летом, чтобы заложить его в хранилища на следующую зиму, по ценам, которые, вероятно, будут болезненно высокими. Кроме того, стране необходимо будет вложить значительные средства в перевод как можно большего числа домашних хозяйств с газовых котлов на электрические источники отопления, что, по ее словам, может стоить тысячи долларов на домохозяйство.
Чтобы обеспечить энергией это дополнительное электричество, добавила она, страна должна пересмотреть свое неприятие ядерной энергетики, отвращение, проистекающее из сочетания глубоко укоренившихся натуралистических представлений о неприкосновенности немецкой земли и опасений времен холодной войны оказаться в эпицентре ядерной войны".
Впрочем, материалы о будущих глобальных последствиях от антироссийских санкциях появляются все чаще и чаще. И выводы неутешительны — разрушительные последствия коснутся, прежде всего, стран ЕС, но также США и всего мира, из-за нарушения цепочек поставок и грядущего энергетического кризиса.
Отметился и бывший посол США в России Майкл Макфол, который заявил, что не бывает "невинных" или "нейтральных" русских.[viii]
Фактически, Макфол озвучил то, что и так было давно известно - это укорененный расизм Запада по отношению к другим странам и народам.
Пакистанские СМИ обратили внимание на факты дискриминации беженцев не-европейского происхождения, ведь Украину пытались покинуть тысячи студентов из стран Африки и Азии.
Одно из ведущих изданий отметило, что «переводя в расовую плоскость угрозу иммигрантов, нормализуя антииммигрантскую и антимусульманскую риторику, называя и представляя беженцев экономическими мигрантами, пытающимися украсть ресурсы - в попытке облегчить их тяжелое положение - эти партии имеют историю наживы на голосах и общественных настроениях, распространяя ксенофобию и заставляя их и без того скептически настроенное население бояться и опасаться "нежелательных посторонних", в основном коричневых мусульман… Большинство ксенофобских заявлений зафиксировано»[ix].
Замир Акрам в своей колонке в the Tribune пишет, что "российская точка зрения была фактически заблокирована из-за эффективной цензуры их (западных) средств массовой информации, и против Москвы были введены всеобъемлющие санкции. Реальность, конечно, совсем иная. Фактически, украинский кризис является классическим примером геополитической игры за власть между Россией и США, которая накапливалась с момента окончания холодной войны в 1991 году.
Это выяснение отношений наконец-то произошло в Украине. Его результаты будут иметь далеко идущие последствия для будущего глобального геополитического порядка. Пакистан проводил правильную политику, оставаясь нейтральным в этом кризисе. Премьер-министр также был прав, продолжив свою заранее запланированную встречу с Путиным в Москве.
Стратегические интересы Пакистана требуют сбалансированной политики в многополярном мире. Поэтому восходящая траектория в отношениях с Россией должна быть сохранена. Мы также должны помнить о законных интересах безопасности России в ответ на западные провокации".[x]
Индийские СМИ, имеющие большой опыт по специализации в фейках и дезинформации, похоже, заняли украинскую сторону. Вероятно, что получив за это определенную оплату.
Так, в репортаже India Today было сказано, что российские войска атаковали Запорожскую АЭС, а украинцы смогли вернуть ее под свой контроль, что не соответствовало действительности.[xi]
В другом репортаже этого же СМИ была предоставлена площадка беглому оппозиционеру (фактически забытому в самой России) Гарри Каспарову.[xii]
Hindustan Times смешало в кучу разные факты, выдав их за доблестное сопротивление украинских граждан. Например, видео, где мужчина переноситт мину с дороги на обочину было представлено, как сопротивление российской армии, тогда как минирование проводили украинские военные (или нацистские формирования), а мину переносил местный житель прорусских взглядов.[xiii]
Но наиболее одиозная подача была на канале WION в выпусках программы Gravitas, где на фоне кадров брифинга белорусского руководства говорилось, что "следующей целью Путина будет Молдова".[xiv] Другие выпуски этой программы также были сделаны в русле антироссийской пропаганды.
Профессор Масахиро Матсумура из Осаки считает, что в этой истории важно понять роль Байдена в макроисторической динамике мировой политики, где в течение двух десятилетий США сталкивались с быстрым подъемом Китая, параллельно упадку своей гегемонии, о чем свидетельствуют хорошо известные высказывания президента Обамы в сентябре 2013 года о том, что США больше не являются мировым полицейским. Этот спад серьезно усугубляется перенапряжением империи в условиях растущей структурной уязвимости экономики, обусловленной гипердинамичной глобализацией.
Из-за этого между американскими элитами и общественностью возник глубоко укоренившийся раскол в отношении того, следует ли продолжать или прекратить политику гегемонии. И это привело к приходу на пост президента Дональда Трампа (2017-2021).
Предполагалось какое-то дипломатическое согласование с Россией в целях стратегического противовеса Китаю как главному конкуренту США. Но глобалисты стремились сохранить антагонизм по отношению к России, одновременно стремясь сохранить статус-кво в условиях глобализации, включая сильную взаимозависимость с Китаем.
Поэтому глобалисты состряпали так называемый “Russiagate”, чтобы объявить импичмент президенту Трампу.
Матсумура считает, что "если бы президент Трамп был переизбран на второй срок, он принял бы, по крайней мере, частично адаптивный подход к России таким образом, чтобы обеспечить формирование общего фронта против Китая, с попытками отказаться от давней политики гегемонии США в отношении многополярности.
Это, безусловно, включало бы заключение сделки с Россией для поддержания региональной стабильности, сосредоточенной на Украине, путем преобразования страны в буферное государство, такое как нейтральное государство по типу Финляндии. Поступив таким образом, можно было бы заключить более выгодные условия, чем те, которые, возможно, будут установлены катастрофическим поражением Украины в нынешней войне с Россией.
Очевидно, что нынешняя российско-украинская война стала следствием неправильного управления глобалистами упадком гегемонии США, в котором президент Байден постоянно играл центральную роль на протяжении более десяти лет, в геополитическом контексте, который ограничивает возможные масштабы результатов".[xv]
Филли Беннис из американского аналитического центра Foreign Policy in Focus также указывает, что Запад сам виновен в том, что спровоцировал Россию. И на действия России на Украине нужно реагировать исключительно дипломатическим путем.[xvi]
Она указывает, что "НАТО осталось и только еще больше приближается к России с 1991 г., в результате чего новые страны НАТО — ощетинившиеся системами вооружений НАТО — стоят прямо у границ России. Россия рассматривает эту экспансию и интеграцию соседних стран в военные партнерства под руководством США как сохраняющуюся угрозу. Украина не является членом НАТО. Но в прошлом США и другие члены НАТО настаивали на его принятии, и Россия рассматривает дрейф Украины в сторону Запада как предвестие членства... Президент Байден был прав, когда назвал войну России “неоправданной".
Но он был неправ, когда сказал, что это было “неспровоцировано”. Это не потворство вторжению Путина — наблюдать, что там, безусловно, была провокация - не столько со стороны Украины, сколько со стороны Соединенных Штатов. В последние недели администрация Байдена предприняла важные шаги в направлении дипломатии.
Но это подорвало эти важнейшие усилия из—за усиления угроз, усиления санкций, развертывания тысяч американских военнослужащих в соседних странах и отправки оружия на десятки миллионов долларов в Украину - и все это при продолжении строительства новой огромной военной базы США в Польше всего в 100 милях от российской границы".
Беннис считает, что санкции вряд ли помогут остановить Россию от проведения операции, только переговоры и скорейшее прекращение огня могут восстановить мир. Фактически ту же позицию занимает и Россия, однако западные марионетки в Киеве продолжают проводить саморазрушительную политику, отказываясь подписать предложенные Москвой положения.
https://breakingdefense.com/2022/03/russias-invasion-of-ukraine-has-created-natos-watershed-moment/
[ii] https://www.newagebd.net/article/159611/what-war-with-russia-would-look-like
[iii] https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-03-11/arming-ukraine-worth-risk?
[iv] https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-03-05/america-must-do-more-help-ukraine-fight-russia
[v] https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-03-08/how-war-ukraine-could-get-much-worse
[vi] https://www.newyorker.com/news/q-and-a/why-john-mearsheimer-blames-the-us-for-the-crisis-in-ukraine
[vii] https://www.newyorker.com/news/news-desk/how-putins-invasion-of-ukraine-upended-germany
[viii] https://www.mediaite.com/news/former-us-ambassador-torn-apart-for-depraved-suggestion-there-are-no-innocent-russians-truly-lost-it/
[ix] https://tribune.com.pk/article/97553/ukraine-crisis-shows-europes-discrimination-against-non-white-refugees
[x] https://tribune.com.pk/story/2347497/showdown-in-ukraine
[xi] https://www.youtube.com/watch?v=WUokKabAbdw
[xii] https://www.youtube.com/watch?v=2DIXEeHSHik
[xiii] https://www.youtube.com/watch?v=RGrwSb2J_qo
[xiv] https://www.youtube.com/watch?v=aBh1px-7erM
[xv] https://www.ifimes.org/en/researches/ukraine-as-bidens-sacrificed-pawn-a-mismanagement-under-the-declining-us-hegemony/5011
[xvi] https://fpif.org/putins-invasion-of-ukraine-is-illegal-and-wrong-respond-with-diplomacy-not-war/
Леонид Савин
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