Внимание! На Луганщине изменились номера службы спасения

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Луганской области информирует о временной остановке работы экстренной линии «101» и «112».Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Луганской области.Ведомство отмечает, что в настоящее время проводятся работы по восстановлению связи.Вызвать ГСЧС Луганской области можно по номерам:+380509734758+380672998475+380645708324Новости Региона - Сегодня, 14:15 14