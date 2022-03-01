Внимание! На Луганщине изменились номера службы спасения
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Луганской области информирует о временной остановке работы экстренной линии «101» и «112».
Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Луганской области.
Ведомство отмечает, что в настоящее время проводятся работы по восстановлению связи.
Вызвать ГСЧС Луганской области можно по номерам:
+380509734758
+380672998475
+380645708324
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