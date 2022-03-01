Мужчинам, осуществляющим пассажирские перевозки, разрешили выезд за границу



« Определить, что установленный в соответствии с указом запрет выезда за границу гражданам мужского пола возрастом от 18 до 55 лет не распространяется на водителей, осуществляющих международные регулярные пассажирские перевозки, регулярные специальные пассажирские перевозки и нерегулярные перевозки пассажиров, в том числе при централизованной доставке граждан к пунктам получения паспортов на территории РФ, а также на локомотивные бригады «Луганской железной дороги», — говорится в документе.



В Луганске водителям мужского пола, осуществляющим пассажирские перевозки, а также локомотивным бригадам «Луганской железной дороги» разрешили выезд за границу.Политика - Сегодня, 14:15 5