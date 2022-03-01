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Мужчинам, осуществляющим пассажирские перевозки, разрешили выезд за границу

verter Сегодня, 15:150Новости
Мужчинам, осуществляющим пассажирские перевозки, разрешили выезд за границу
В Луганске водителям мужского пола, осуществляющим пассажирские перевозки, а также локомотивным бригадам «Луганской железной дороги» разрешили выезд за границу.

« Определить, что установленный в соответствии с указом запрет выезда за границу гражданам мужского пола возрастом от 18 до 55 лет не распространяется на водителей, осуществляющих международные регулярные пассажирские перевозки, регулярные специальные пассажирские перевозки и нерегулярные перевозки пассажиров, в том числе при централизованной доставке граждан к пунктам получения паспортов на территории РФ, а также на локомотивные бригады «Луганской железной дороги», — говорится в документе.
Политика - Сегодня, 14:15 5

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