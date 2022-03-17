Vodafone увеличил количество бесплатных услуг, в том числе в роуминге



Ранее в список стран, в которых украинцам предоставляются бесплатные мегабайты и минуты в роуминге, вошли Польша, Молдова, Венгрия, Румыния, Германия и Чехия. То есть, с сегодняшнего дня Vodafone предлагает украинцам бесплатный интернет и звонки в 12 странах.

Услуга «Доступний роумінг» включает:

400 МБ мобильного интернета

60 минут для входящих/ исходящих звонков в Украину и на номера в стране пребывания



После использования 400 МБ услуги стоимость:

для клиентов подписки и контракта: первые 100 МБ — бесплатно, далее 50 грн/100 МБ (доступно 19 пакетов в сутки)

для бизнес-клиентов: первые 200 МБ — бесплатно, далее 100 грн/200 МБ (9 пакетов в сутки).

Подробнее об услуге и возможностях ее подключения — тут.

Вчера большая тройка мобильных операторов расшила услугу национального роуминга — абоненты теперь могут пользоваться не только голосовыми звонками и SMS, но и мобильным 2G/3G интернетом на скорости до 512 Кбит/с.

Теперь в национальном роуминге можно пользоваться мобильным интернетом

Новости Украины - Сегодня, 14:00 83 14 марта Vodafone включил еще шесть стран к собственному предложению пакетов бесплатных услуг в роуминге — в частности, список пополнили Италия, Ирландия, Нидерланды, Португалия, Испания и Словакия.Ранее в список стран, в которых украинцам предоставляются бесплатные мегабайты и минуты в роуминге, вошли Польша, Молдова, Венгрия, Румыния, Германия и Чехия. То есть, с сегодняшнего дня Vodafone предлагает украинцам бесплатный интернет и звонки в 12 странах.Услуга «Доступний роумінг» включает:400 МБ мобильного интернета60 минут для входящих/ исходящих звонков в Украину и на номера в стране пребыванияПосле использования 400 МБ услуги стоимость:для клиентов подписки и контракта: первые 100 МБ — бесплатно, далее 50 грн/100 МБ (доступно 19 пакетов в сутки)для бизнес-клиентов: первые 200 МБ — бесплатно, далее 100 грн/200 МБ (9 пакетов в сутки).Подробнее об услуге и возможностях ее подключения — тут.Вчера большая тройка мобильных операторов расшила услугу национального роуминга — абоненты теперь могут пользоваться не только голосовыми звонками и SMS, но и мобильным 2G/3G интернетом на скорости до 512 Кбит/с.Теперь в национальном роуминге можно пользоваться мобильным интернетомНовости Украины - Сегодня, 14:00 83

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