Рогозин напомнил Байдену о его военном преступлении

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал президента США Джо Байдена военным преступником.

Ранее корреспондент Fox News спросила Байдена, готов ли он назвать президента России Владимира Путина «военным преступником». Изначально американский лидер ответил отрицательно и вышел из комнаты, однако впоследствии вернулся, переспросил и изменил свой ответ на положительный.

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Может, Байдену напомнить, кто военный преступник?» — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Гендиректор также прикрепил к посту видео, где Байден призвал бомбить Белград в 1999 году и отправить пилотов военно-воздушных сил США на уничтожение мостов на Дунае.

«На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил», — подытожил Рогозин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, заявил, что Кремль считает недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, «от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире».