Переговоры между Путиным и Зеленским могут состояться в ближайшие дни
В ближайшие дни могут состояться прямые переговоры между президентами Украины и России о прекращении огня.
Об этом в интервью американской медиакомпании PBS заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, сообщает «Укринформ».
«Очевидно, что единственный способ прекратить эту войну — это прямые переговоры между двумя президентами, и это то, над чем мы работаем в рамках нынешних переговоров. Мы работаем над документами, которые президенты смогут обсудить и подписать», — сказал он.
По словам советника, это произойдет в ближайшее время, «поскольку это единственный способ закончить эту войну».
Об этом в интервью американской медиакомпании PBS заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, сообщает «Укринформ».
«Очевидно, что единственный способ прекратить эту войну — это прямые переговоры между двумя президентами, и это то, над чем мы работаем в рамках нынешних переговоров. Мы работаем над документами, которые президенты смогут обсудить и подписать», — сказал он.
По словам советника, это произойдет в ближайшее время, «поскольку это единственный способ закончить эту войну».
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«У нас большая уверенность в том, что в ближайшие дни будет достигнуто прекращение огня», — добавил он.
«У нас большая уверенность в том, что в ближайшие дни будет достигнуто прекращение огня», — добавил он.
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