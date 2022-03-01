Переговоры между Путиным и Зеленским могут состояться в ближайшие дни



«Очевидно, что единственный способ прекратить эту войну — это прямые переговоры между двумя президентами, и это то, над чем мы работаем в рамках нынешних переговоров. Мы работаем над документами, которые президенты смогут обсудить и подписать», — сказал он.





«У нас большая уверенность в том, что в ближайшие дни будет достигнуто прекращение огня», — добавил он.

