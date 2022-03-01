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Переговоры между Путиным и Зеленским могут состояться в ближайшие дни

robot Сегодня, 16:300Новости
Переговоры между Путиным и Зеленским могут состояться в ближайшие дни
В ближайшие дни могут состояться прямые переговоры между президентами Украины и России о прекращении огня.
Об этом в интервью американской медиакомпании PBS заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, сообщает «Укринформ».

«Очевидно, что единственный способ прекратить эту войну — это прямые переговоры между двумя президентами, и это то, над чем мы работаем в рамках нынешних переговоров. Мы работаем над документами, которые президенты смогут обсудить и подписать», — сказал он.

По словам советника, это произойдет в ближайшее время, «поскольку это единственный способ закончить эту войну».

«У нас большая уверенность в том, что в ближайшие дни будет достигнуто прекращение огня», — добавил он.
Новости в Мире - Сегодня, 14:40 337

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