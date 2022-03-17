Vodafone разрешил своим абонентам бесплатную раздачу мобильного интернета
Vodafone отменил ограничения на раздачу мобильного интернета со смартфона на другие устройства. Таким образом, мобильный оператор еще больше пытается поддержать абонентов, которые вынуждены выживать в военных условиях.
В пресс-службе Vodafone сообщили, что нововведение актуально для тарифных планов с безлимитным интернетом:
Vodafone Unlim 3G;
Vodafone Unlim 3G Plus;
Vodafone SuperNet Unlim;
Vodafone SuperNet Turbo 2019.
Услуги «Раздача интернета на месяц» и «Раздача интернета» уже включены в абонентскую плату перечисленных пакетов. Таким образом, от абонентов Vodafone ничего не требуется, пользоваться интернетом они смогут со всех устройств совершенно бесплатно.
До войны услуги «Раздача интернета на месяц» и «Раздача интернета» стоили 50 грн/месяц и 10 грн/день. Новости Украины - Сегодня, 16:00 56
В пресс-службе Vodafone сообщили, что нововведение актуально для тарифных планов с безлимитным интернетом:
Vodafone Unlim 3G;
Vodafone Unlim 3G Plus;
Vodafone SuperNet Unlim;
Vodafone SuperNet Turbo 2019.
Услуги «Раздача интернета на месяц» и «Раздача интернета» уже включены в абонентскую плату перечисленных пакетов. Таким образом, от абонентов Vodafone ничего не требуется, пользоваться интернетом они смогут со всех устройств совершенно бесплатно.
До войны услуги «Раздача интернета на месяц» и «Раздача интернета» стоили 50 грн/месяц и 10 грн/день. Новости Украины - Сегодня, 16:00 56
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