Ожидание...

Боль... Душевная боль... Она пострашнее всех остальных.Сначала она взрывается где-то в голове, потом опускается все ниже и ниже и ты понимаешь, что где-то там, под ложечкой у тебя сворачивается какой-то комок и он не переставая болит...Мне почему-то стало казаться, что это больше похоже на муки совести... Они так похожи эти два чувства - душевная боль и муки совести. Хотя говорят, что не каждый это испытывает... Ну вот такая я...Там в Мариуполе родные, близкие, друзья... Кому-то я много раз говорила - уезжайте, но мой крик никто не слышал, все так воспринимали, как будто я дурочка какая-то... Теперь ищу в списках, звоню в МЧС, и пока тишина... А боль не стихает...Жду каждую минуту, что вот-вот позвонят или напишут, но пока тишина...Сегодня тысячи людей внимательно наблюдают за событиями в Мариуполе. Ведь именно там, в многотысячном городе у многих родные и близкие.Мерзавцы, которые числятся руководителями Украины, превратили Мариуполь в нацистско-бандитскую крепость... И хотя сегодня вся эта крепость уже рухнула и укронацисты вопят на весь мир - "спасите, помогите!", это не снимает никакой ответственности ни с Зеленского, ни с укровласти - издевательства над людьми Мариуполя.Мы еще не знаем, сколько людей погибло, мы еще не знаем, сколько навсегда потеряли разум от ужаса, холода, голода и жажды. Мы еще не знаем, как будут заживать раны душевные и физические у детей Мариуполя, которые прошли этот ад...В Мариуполе за сутки спасли от добиваемой бандеровской мразоты больше 30 тысяч мирных жителей. И все онивыразили желание эвакуироваться в Россию.И только 36 упоротых горожан, отправились на Украину...Сейчас те, кто вышел из ада еще не пришли в себя... Но пройдет время, неделя, не больше и они заговорят... И рухнет вся пропаганда укропов про "поддержку украинской едности"...Уж совсем скоро интернет будет завален великим множеством свидетельств из первых рук, что творила и творит в городе осатаневшая украинская нацистская тварь. И перед западными и украинскими медиа встанет тяжелейшая задача - проигнорировать эти свидетельства все до одного.С этой задачей они, безусловно, справятся. Как справились с рисованием к фотографии жертв ракетного удара по Донецку подписи, как кроваво Россия бомбит укрогорода. Чем и подтвердят в тысячный раз, что хозяева укров - такое же абсолютное и безоттеночное зло, как укроармия и укрогосударство.Нацистский полк "Азов", точнее, то, что от него осталось, продолжает вопить в соцсетях.Требуют разблокировать Мариуполь.Знают, что пощады не будет, а полное уничтожение подразделения с "волчьим крюком" из ассортимента Третьего Рейха на шевронах - только вопрос времени.Отсюда отчаянные призывы и еще более страшные поступки. Если уж "Азов" пошел на подрыв своего штаба в местном драматическом театре, привлекая внимание западных СМИ, значит, совсем худо их дело.Театр в Мариуполе, бывший когда-то очагом русской культуры, в последние годы неуклюже украинизировали. Более того, туда привнесли зрелища никак не связанные с высоким искусством. Тем не менее, здание жаль.А самое главное, это то, что сегодня уже стало понятно - в Драмтеатре никто не погиб... Ресурсов на создание фейка в стиле «русские разбомбили роддом» уже вероятно нет и все режиссёры, и операторы разбежались, а те несчастные, которых готовили на роль массовки, услышав звуки боя, просто испарились...Город скоро освободят... я знаю... но встретимся ли мы с родными?Пока ответа нет...Елена Субботина