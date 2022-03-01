Россия предупредила Запад: Недружественным странам ничего хорошего ждать не стоит
Для стран, которых Россия внесла в перечень государств, совершающих недружественные действия, это означает «ничего хорошего», заявила сегодня, 17 марта, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Позволю себе ответить кратко: ничего хорошего для них это не означает», — сообщила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Как подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства, более детальный материал на эту тему будет представлен позже.
Напомним, что правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. В него вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией). Швейцария также в черном списке. перечисленные государства ввели или присоединились к санкциям против России после начала специальной военной операции России на Украине.
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