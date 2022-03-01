Россия предупредила Запад: Недружественным странам ничего хорошего ждать не стоит

«Позволю себе ответить кратко: ничего хорошего для них это не означает», — сообщила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Для стран, которых Россия внесла в перечень государств, совершающих недружественные действия, это означает «ничего хорошего», заявила сегодня, 17 марта, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства, более детальный материал на эту тему будет представлен позже.Напомним, что правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. В него вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией). Швейцария также в черном списке. перечисленные государства ввели или присоединились к санкциям против России после начала специальной военной операции России на Украине.источник