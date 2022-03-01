Сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко найден мёртвым
Польский военнослужащий Эмиль Чечко, бежавший в Белоруссию в декабре прошлого года, найден мертвым по месту своего проживания. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета республики.
Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии Войска Польского сбежал в Белоруссию в декабре прошлого года в самый разгар миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Он обвинил польские власти в убийстве мигрантов, пытающихся прорваться через границу в Евросоюз. Чечко попросил политического убежища в Белоруссии, его ходатайство было принято к рассмотрению МВД республики.
Сегодня пресс-служба СК Белоруссии сообщила, что Эмиль Чечко был найден повешенным по месту своего проживания в Минске. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства смерти. Эксперты не исключают насильственного характера смерти, но окончательный вывод будет сделан после проведения соответствующих экспертиз, которые будут проводить специалисты Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии.
"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске. Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия", - говорится в заявлении СК.
Отметим, что в самой Польше Чечко обвиняли в дезертирстве, за который ему грозил военный трибунал. Кроме того, в отношении Эмиля Чечко в конце 2021 года окружной суд города Ольштын вынес приговор 6 месяцев тюремного заключения за издевательства над своей матерью.
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