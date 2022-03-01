Сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко найден мёртвым

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, бежавший в Белоруссию в декабре прошлого года, найден мертвым по месту своего проживания. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета республики.Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии Войска Польского сбежал в Белоруссию в декабре прошлого года в самый разгар миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Он обвинил польские власти в убийстве мигрантов, пытающихся прорваться через границу в Евросоюз. Чечко попросил политического убежища в Белоруссии, его ходатайство было принято к рассмотрению МВД республики.Сегодня пресс-служба СК Белоруссии сообщила, что Эмиль Чечко был найден повешенным по месту своего проживания в Минске. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства смерти. Эксперты не исключают насильственного характера смерти, но окончательный вывод будет сделан после проведения соответствующих экспертиз, которые будут проводить специалисты Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии."Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске. Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия", - говорится в заявлении СК.Отметим, что в самой Польше Чечко обвиняли в дезертирстве, за который ему грозил военный трибунал. Кроме того, в отношении Эмиля Чечко в конце 2021 года окружной суд города Ольштын вынес приговор 6 месяцев тюремного заключения за издевательства над своей матерью.источник