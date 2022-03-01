В Белоруссии предотвратили теракт против российских военных

Комитет государственной безопасности Белоруссии предотвратил теракт, направленный против российских военных и техники. Об этом сообщает Агентство телевизионных новостей в своем Telegram-канале.Инцидент произошел в Мозырском районе Гомельской области.«Организаторы планировали его направить против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны (Белоруссии — прим. ред.)», — говорится в сообщении.Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что Украина осуществила в последнюю неделю пуск как минимум двух ракет «Точка-У» по территории Белоруссии.При этом он уточнял, что белорусские войска не участвуют в операции на Украине, объяснив это тем, что им «там делать нечего» и их «туда не зовут». Он подчеркнул, что Белоруссия не собирается «ввязываться» в проводимую Россией спецоперацию на Украине, так как республике просто незачем помогать РФ.источник