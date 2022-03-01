Генштаб ВСУ признал продвижение российских войск в направлении Кривого Рога

Украинский генеральный штаб, продолжающий вещать через социальные сети, выпустил очередную сводку о ходе боевых действий. На этот раз ГШ ВСУ пришлось признать утрату контроля украинскими войсками части города Рубежное. Этот город располагается на Луганщине и входит в агломерацию вместе с Северодонецком и Лисичанском. Ранее в этой агломерации украинские вооружённые формирования были разрезаны на две группировки, после чего войска ЛНР при поддержке ВС РФ начали продвижение в города.В трактовке ГШ украинской армии, это звучит так:Противник имел частичный успех в районе Рубежного, закрепившись на западной и северо-восточной окраинах города, продвигается в южной части.Очевидцы продвижения войск Народной милиции и ВС РФ говорят о том, что войска уже вошли в Рубежное и приступили к ликвидации огневых точек украинских вооружённых формирований.Также украинский Генштаб в своей сводке откровенно сообщает о том, что российские войска продвинулись на Криворожском направлении, взяв под свой контроль территории на границе Днепропетровской области в районе Зеленодольска, откуда по прямой менее 50 км до Кривого Рога.При этом украинский Генштаб решил несколько смягчить вопрос проблем ВСУ, заявив, что «в целом российские войска на этом направлении успеха не имели». Если продвижение к Кривому Рогу в ГШ ВСУ не считают успехом российских войск, то это уже проблемы лично украинского командования, которое ситуацию комментирует.Также в ГШ ВСУ комментируют ситуацию на направлении Марьинка-Красногоровка. Там, заявляет украинское силовое ведомство, «атака противника отбита». Только дело в том, что никакой лобовой атаки на Марьинку со стороны НМ ДНР сегодня и не было. Народная милиция обошла этот укрепрайон, зайдя ВСУ и нацбатам в тыл.источник