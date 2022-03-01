Ночью 13 градусов мороза, днем около 0.



«С 21:00 17 марта до 21:00 18 марта на территории Луганщины будет переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов мороза, днем — от минус 4 до 1 градуса тепла», — прогнозируют синоптики.



Температура воздуха на Луганщине 18 марта будет колебаться от 13 градусов мороза ночью до 1 градуса тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 9-11 градусов, днем — от минус 1 до 1 градуса тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 11-13 градусов ниже нуля ночью и от 1 до 3 градусов мороза днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов мороза ночью и от нуля до 2 градусов мороза днем.По предварительному прогнозу, до конца недели без существенных осадков, постепенное повышение температуры воздуха на 1-3 градуса. Погода в Луганске - Сегодня, 22:22 43