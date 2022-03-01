С 18 марта открывается регулярное автобусное сообщение между Луганском и Счастьем



«Администрация Луганска информирует о расписании движения автобусов по регулярному автобусному маршруту Луганск — Счастье, который начнет работу с 18 марта», — говорится в сообщении.



Расписание движения автобусов по регулярному автобусному маршруту Луганск — Счастье, который начнет работу с 18 марта, обнародовали в сети.График движения автобусов (отправление и прибытие):8:00 Луганск, ЖД вокзал (эстакада) — 8:14 Металлист;8:15 Металлист — 8:19 Стукалова Балка;8:20 Стукалова Балка — 8:24 Цветные Пески;8:25 Цветные Пески — 8:32 Веселая Гора;8:33 Веселая Гора — 8:39 Глиняное;8:40 Глиняное — 8:45 Счастье, автостанция.***9:00 Счастье, автостанция — 9:05 Глиняное;9:06 Глиняное — 9:12 Веселая Гора;9:13 Веселая Гора — 9:20 Цветные Пески;9:21 Цветные Пески — 9:25 Стукалова Балка;9:26 Стукалова Балка — 9:30 Металлист;9:31 Металлист — 9:45 Луганск, ЖД вокзал (эстакада).***10:00 Луганск, ЖД вокзал (эстакада) — 10:14 Металлист;10:15 Металлист — 10:19 Стукалова Балка;10:20 Стукалова Балка — 10:24 Цветные Пески;10:25 Цветные Пески — 10:32 Веселая Гора;10:33 Веселая Гора — 10:39 Глиняное;10:40 Глиняное — 10:45 Счастье, автостанция.***11:00 Счастье, автостанция — 11:05 Глиняное;11:06 Глиняное — 11:12 Веселая Гора;11:13 Веселая Гора — 11:20 Цветные Пески;11:21 Цветные Пески — 11:25 Стукалова Балка;11:26 Стукалова Балка — 11:30 Металлист;11:31 Металлист — 11:45 Луганск, ЖД вокзал (эстакада):***13:00 Луганск, ЖД вокзал (эстакада) — 13:14 Металлист;13:15 Металлист — 13:19 Стукалова Балка;13:20 Стукалова Балка — 13:24 Цветные Пески;13:25 Цветные Пески — 13:32 Веселая Гора;13:33 Веселая Гора — 13:39 Глиняное;13:40 Глиняное — 13:45 Счастье, автостанция.***14:00 Счастье, автостанция — 14:05 Глиняное;14:06 Глиняное — 14:12 Веселая Гора;14:13 Веселая Гора — 14:20 Цветные Пески;14:21 Цветные Пески — 14:25 Стукалова Балка;14:26 Стукалова Балка — 14:30 Металлист;14:31 Металлист — 14:45 Луганск, ЖД вокзал (эстакада).***15:00 Луганск, ЖД вокзал (эстакада) — 15:14 Металлист;15:15 Металлист — 15:19 Стукалова Балка;15:20 Стукалова Балка — 15:24 Цветные Пески;15:25 Цветные Пески — 15:32 Веселая Гора;15:33 Веселая Гора — 15:39 Глиняное;15:40 Глиняное — 15:45 Счастье, автостанция.***16:00 Счастье, автостанция — 16:05 Глиняное;16:06 Глиняное — 16:12 Веселая Гора;16:13 Веселая Гора — 16:20 Цветные Пески;16:21 Цветные Пески — 16:25 Стукалова Балка;16:26 Стукалова Балка — 16:30 Металлист;16:31 Металлист — 16:45 Луганск, ЖД вокзал (эстакада).Экономика - Сегодня, 22:05 159