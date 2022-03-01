С 18 марта открывается регулярное автобусное сообщение между Луганском и Счастьем
Расписание движения автобусов по регулярному автобусному маршруту Луганск — Счастье, который начнет работу с 18 марта, обнародовали в сети.
«Администрация Луганска информирует о расписании движения автобусов по регулярному автобусному маршруту Луганск — Счастье, который начнет работу с 18 марта», — говорится в сообщении.
График движения автобусов (отправление и прибытие):
8:00 Луганск, ЖД вокзал (эстакада) — 8:14 Металлист;
8:15 Металлист — 8:19 Стукалова Балка;
8:20 Стукалова Балка — 8:24 Цветные Пески;
8:25 Цветные Пески — 8:32 Веселая Гора;
8:33 Веселая Гора — 8:39 Глиняное;
8:40 Глиняное — 8:45 Счастье, автостанция.
***
9:00 Счастье, автостанция — 9:05 Глиняное;
9:06 Глиняное — 9:12 Веселая Гора;
9:13 Веселая Гора — 9:20 Цветные Пески;
9:21 Цветные Пески — 9:25 Стукалова Балка;
9:26 Стукалова Балка — 9:30 Металлист;
9:31 Металлист — 9:45 Луганск, ЖД вокзал (эстакада).
***
10:00 Луганск, ЖД вокзал (эстакада) — 10:14 Металлист;
10:15 Металлист — 10:19 Стукалова Балка;
10:20 Стукалова Балка — 10:24 Цветные Пески;
10:25 Цветные Пески — 10:32 Веселая Гора;
10:33 Веселая Гора — 10:39 Глиняное;
10:40 Глиняное — 10:45 Счастье, автостанция.
***
11:00 Счастье, автостанция — 11:05 Глиняное;
11:06 Глиняное — 11:12 Веселая Гора;
11:13 Веселая Гора — 11:20 Цветные Пески;
11:21 Цветные Пески — 11:25 Стукалова Балка;
11:26 Стукалова Балка — 11:30 Металлист;
11:31 Металлист — 11:45 Луганск, ЖД вокзал (эстакада):
***
13:00 Луганск, ЖД вокзал (эстакада) — 13:14 Металлист;
13:15 Металлист — 13:19 Стукалова Балка;
13:20 Стукалова Балка — 13:24 Цветные Пески;
13:25 Цветные Пески — 13:32 Веселая Гора;
13:33 Веселая Гора — 13:39 Глиняное;
13:40 Глиняное — 13:45 Счастье, автостанция.
***
14:00 Счастье, автостанция — 14:05 Глиняное;
14:06 Глиняное — 14:12 Веселая Гора;
14:13 Веселая Гора — 14:20 Цветные Пески;
14:21 Цветные Пески — 14:25 Стукалова Балка;
14:26 Стукалова Балка — 14:30 Металлист;
14:31 Металлист — 14:45 Луганск, ЖД вокзал (эстакада).
***
15:00 Луганск, ЖД вокзал (эстакада) — 15:14 Металлист;
15:15 Металлист — 15:19 Стукалова Балка;
15:20 Стукалова Балка — 15:24 Цветные Пески;
15:25 Цветные Пески — 15:32 Веселая Гора;
15:33 Веселая Гора — 15:39 Глиняное;
15:40 Глиняное — 15:45 Счастье, автостанция.
***
16:00 Счастье, автостанция — 16:05 Глиняное;
16:06 Глиняное — 16:12 Веселая Гора;
16:13 Веселая Гора — 16:20 Цветные Пески;
16:21 Цветные Пески — 16:25 Стукалова Балка;
16:26 Стукалова Балка — 16:30 Металлист;
16:31 Металлист — 16:45 Луганск, ЖД вокзал (эстакада).
Экономика - Сегодня, 22:05 159
«Администрация Луганска информирует о расписании движения автобусов по регулярному автобусному маршруту Луганск — Счастье, который начнет работу с 18 марта», — говорится в сообщении.
График движения автобусов (отправление и прибытие):
8:00 Луганск, ЖД вокзал (эстакада) — 8:14 Металлист;
8:15 Металлист — 8:19 Стукалова Балка;
8:20 Стукалова Балка — 8:24 Цветные Пески;
8:25 Цветные Пески — 8:32 Веселая Гора;
8:33 Веселая Гора — 8:39 Глиняное;
8:40 Глиняное — 8:45 Счастье, автостанция.
***
9:00 Счастье, автостанция — 9:05 Глиняное;
9:06 Глиняное — 9:12 Веселая Гора;
9:13 Веселая Гора — 9:20 Цветные Пески;
9:21 Цветные Пески — 9:25 Стукалова Балка;
9:26 Стукалова Балка — 9:30 Металлист;
9:31 Металлист — 9:45 Луганск, ЖД вокзал (эстакада).
***
10:00 Луганск, ЖД вокзал (эстакада) — 10:14 Металлист;
10:15 Металлист — 10:19 Стукалова Балка;
10:20 Стукалова Балка — 10:24 Цветные Пески;
10:25 Цветные Пески — 10:32 Веселая Гора;
10:33 Веселая Гора — 10:39 Глиняное;
10:40 Глиняное — 10:45 Счастье, автостанция.
***
11:00 Счастье, автостанция — 11:05 Глиняное;
11:06 Глиняное — 11:12 Веселая Гора;
11:13 Веселая Гора — 11:20 Цветные Пески;
11:21 Цветные Пески — 11:25 Стукалова Балка;
11:26 Стукалова Балка — 11:30 Металлист;
11:31 Металлист — 11:45 Луганск, ЖД вокзал (эстакада):
***
13:00 Луганск, ЖД вокзал (эстакада) — 13:14 Металлист;
13:15 Металлист — 13:19 Стукалова Балка;
13:20 Стукалова Балка — 13:24 Цветные Пески;
13:25 Цветные Пески — 13:32 Веселая Гора;
13:33 Веселая Гора — 13:39 Глиняное;
13:40 Глиняное — 13:45 Счастье, автостанция.
***
14:00 Счастье, автостанция — 14:05 Глиняное;
14:06 Глиняное — 14:12 Веселая Гора;
14:13 Веселая Гора — 14:20 Цветные Пески;
14:21 Цветные Пески — 14:25 Стукалова Балка;
14:26 Стукалова Балка — 14:30 Металлист;
14:31 Металлист — 14:45 Луганск, ЖД вокзал (эстакада).
***
15:00 Луганск, ЖД вокзал (эстакада) — 15:14 Металлист;
15:15 Металлист — 15:19 Стукалова Балка;
15:20 Стукалова Балка — 15:24 Цветные Пески;
15:25 Цветные Пески — 15:32 Веселая Гора;
15:33 Веселая Гора — 15:39 Глиняное;
15:40 Глиняное — 15:45 Счастье, автостанция.
***
16:00 Счастье, автостанция — 16:05 Глиняное;
16:06 Глиняное — 16:12 Веселая Гора;
16:13 Веселая Гора — 16:20 Цветные Пески;
16:21 Цветные Пески — 16:25 Стукалова Балка;
16:26 Стукалова Балка — 16:30 Металлист;
16:31 Металлист — 16:45 Луганск, ЖД вокзал (эстакада).
Экономика - Сегодня, 22:05 159
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