ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников на Украине

"Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области", — сказал представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Фото: globallookpress.com / © Konstantin KokoshkinВКС нанесли ракетный удар по центру подготовки украинских Сил специальной операции под Житомиром, там базировались иностранные наемники. Об этом сообщило Минобороны России.По его словам, уничтожены более 100 военнослужащих и боевиков.