ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников на Украине
ВКС нанесли ракетный удар по центру подготовки украинских Сил специальной операции под Житомиром, там базировались иностранные наемники. Об этом сообщило Минобороны России.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области", — сказал представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, уничтожены более 100 военнослужащих и боевиков.
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