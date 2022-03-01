Детская городская больница Донецка повреждена в результате обстрела ВСУ

"По оперативной линии от администрации Петровского района Донецка поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ по адресам: пл. Петровского, 5 (Администрация района); ул. Архитекторов, 2в; ул. Карамзина, 10 (прокуратура Петровского р-на); ул. Карамзина, 8 (ДГБ №4)", — уточнили власти республики.

Фото: РИА НовостиПри обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками повреждена детская городская больница, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).Также отмечается, что в поселке шахты "Трудовская" повреждена газовая труба.