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Детская городская больница Донецка повреждена в результате обстрела ВСУ

Sergey Вчера, 11:15120Новости
Детская городская больница Донецка повреждена в результате обстрела ВСУ
Фото: РИА Новости
При обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками повреждена детская городская больница, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии от администрации Петровского района Донецка поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ по адресам: пл. Петровского, 5 (Администрация района); ул. Архитекторов, 2в; ул. Карамзина, 10 (прокуратура Петровского р-на); ул. Карамзина, 8 (ДГБ №4)", — уточнили власти республики.

Также отмечается, что в поселке шахты "Трудовская" повреждена газовая труба.

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