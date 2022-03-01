Захарова ответила на призыв Германии есть меньше мяса для борьбы с Россией

"И это ведь только часть правды... Им ещё надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Фото: © МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы минсельхоза ФРГ Джема Оздемира, призвавшего немцев есть меньше мяса и рыбы ради борьбы с Россией, отметив, что немецкий министр мог бы еще предложить жителям Германии меньше дышать для защиты экологии и "против России", передает РИА Новости.Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия. По его словам, нужно "делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов". Оздемир утвердительно ответил на вопрос издания о том, использует ли Россия поставки продовольствия в качестве оружия.