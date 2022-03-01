Анкара инициировала трёхсторонний саммит лидеров Турции, России и Украины

«У нас есть желание провести трёхстороннюю встречу. Это зависит от позиции двух лидеров. Встреча в Анталье (встреча глав МИД России и Украины. — ред.) прошла в трёхстороннем формате по просьбе обеих сторон», — сказал он в интервью газете Hürriyet.

Фото: AP / © Maxim Shemetov/Pool PhotoАнкара инициировала проведение трёхстороннего саммита с участием лидеров Турции, России и Украины, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает RT.Чавушоглу также сообщил об успехах на российско-украинских переговорах — по словам дипломата, переговорщикам удалось сблизиться в ряде позиций, однако некоторые вопросы нужно решать на уровне президентов.Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал тему нейтрального статуса Украины одним из ключевых пунктов переговоров делегаций Москвы и Киева.По его словам, переговорщики сблизили свои позиции по этому вопросу, однако в вопросе демилитаризации Украины Москва и Киев находятся «где-то на полпути».