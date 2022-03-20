ВКС России нанесли удар гиперзвуковым комплексом В«КинжалВ» по крупнейшей базе ГСМ ВСУ под Николаевом

Россия продолжат наносить удары высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины. Как сообщили в Минобороны, вечером 19 марта и утром 20 марта ВС России нанесли удары по ряду украинских военных объектов.Согласно сообщению, российские военные второй раз применили гиперзвуковой комплекс "Кинжал", на этот раз для удара по крупной военной топливной базу ВСУ. Одновременно по этой же базе отработали крылатыми ракетами "Калибр". Подчеркивается, что база, с которой осуществлялись основные поставки ГСМ для украинской бронетехники на юге Украины, находилась в районе населенного пункта Константиновка в Николаевской области.Отмечается, что гиперзвуковой комплекс "Кинжал" был применен из воздушного пространства над Крымом, а "Калибрами" отстрелялись корабли из акватории Каспийского моря.Но на этом удары не завершились. Корабли Черноморского флота тоже нанесли удар "Калибрами", но по ремонтному заводу в городе Нежин Черниговской области. Ударом уничтожены цеха по ремонту украинской бронетехники.Продолжается уничтожение наемников, Минобороны раньше пообещало, что будет наносить удары высокоточным оружием по местам скопления иностранных боевиков и слово держит. На этот раз "прилетело" по центру подготовки украинских Сил специальной операции под Житомиром. Как сообщает военное ведомство, уничтожено более 100 иностранных наемников."Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области", - заявил Конашенков.источник