Кадыров рассказал о планах въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ

"Я сегодня прокатился на трофейной генеральской бронемашине, которую мы конфисковали в Украине у командиров националистов. …При помощи Всевышнего Аллаха совсем скоро въеду на нем в Киев! Ну а в перспективе я планирую национализировать предприятие по производству данных бронеавтомобилей под нужды российских военных", - отметил Кадыров.

Фото: РИА Новости / © Саид ЦарнаевГлава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram опубликовал видео, как он управляет трофейной украинской бронемашиной, и сообщил о планах въехать на ней в Киев, передает РИА Новости.Он показал новую партию бронеавтомобилей для военнослужащих и добровольцев из Чечни, участвующих в спецоперации на Украине."У военнослужащих и добровольцев из Чеченской Республики, участвующих в спецоперации на Украине, уже есть самое лучшее и современное материально-техническое оснащение. В этой работе самую активную помощь нам оказывает Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Ярким подтверждением этому служит новая партия современных бронеавтомобилей, которую фонд закупил специально для наших бойцов", - добавил глава Чечни.