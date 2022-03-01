Росгвардия во время освобождения Изюма взяла в плен лидеров нацформирований

"В ходе боя они смогли расширить плацдарм, а также взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы. Благодаря грамотным действиям спецназа Росгвардии удалось отбить атаки и удержать плацдарм, выполнить сложнейшую задачу и при этом сберечь жизни солдат и офицеров", — уточняется в сообщении.

Фото: © rosguard.gov.ruРосгвардейцы успешно форсировали реку на окраине города Изюм под Харьковом и пленили нескольких лидеров украинских националистов, говорится в пресс-релизе ведомства, передает РИА Новости.В операции участвовали сотрудники спецназа и СОБР Росгвардии. Заняв плацдарм, они в течение суток "отражали контратаки численно превосходящих подразделений ВСУ и националистов", чтобы подразделения российской армии смогли установить через реку понтонный мост.В ведомстве добавили, что 40 участников этих действий представят к государственным наградам.