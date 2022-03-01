NYT: США принимают "мучительные" решения по Украине, чтобы не злить Россию

"Белый дом также не собирается направлять собственную авиацию и самолеты НАТО в небо над Украиной, поскольку чиновники в Вашингтоне опасаются, что это спровоцирует глобальный пожар", — отметили журналисты.

Фото: Gettyimages.ruПрезиденту США Джо Байдену приходится принимать "мучительные" решения по Украине, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией. Об этом говорится в редакционной статье New York Times, передает РИА Новости.Как пишут обозреватели американской газеты, стремление помочь Киеву, но при этом не разозлить Москву, привело к сложным разногласиям и путанице в действиях правительства. Соединенные Штаты, придерживаясь этого курса, согласились поставить ВСУ легкие противотанковые вооружения, но отказались предоставить истребители, уточняется в материале.По их мнению, стратегия хрупкого баланса теперь наполняет каждый аспект американской политики. В публикации говорится, что в администрации президента США стараются соблюдать равновесие, когда вводят экономические санкции против России, поставляют оружие Украине или предоставляют ей разведывательную информацию.По словам колумнистов, Байден не хотел бы разжигать широкомасштабный конфликт с противником, обладающим ядерным оружием. Кроме того, он не желает отрезать потенциальные пути для деэскалации ситуации в Восточной Европе, подытожили авторы.