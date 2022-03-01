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Группа российских журналистов попала под обстрел боевиков в Мариуполе

Sergey Вчера, 19:3076Новости
Группа российских журналистов попала под обстрел боевиков в Мариуполе
Фото: РИА Новости
Группа российских журналистов попала под обстрел украинских боевиков в Мариуполе, сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
"Сегодня в Мариуполе группа журналистов из России попала под обстрел украинских боевиков", - заявил агентству представитель НМ ДНР.

Фотокорреспондент рассказал подробности произошедшего.
"Мы шли снимать на одной из улиц Мариуполя. И упало где-то рядом. Мы находились в безопасности. Можно сказать, что попали под обстрел. Но все живы и здоровы", - отметил фотокорреспондент.

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