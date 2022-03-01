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В Германии предупредили о мировом кризисе из-за ситуации на Украине

Sergey Вчера, 19:3076Новости
В Германии предупредили о мировом кризисе из-за ситуации на Украине
Фото: Gettyimages.ru / © picture alliance
Миру грозит экономический кризис из-за ситуации на Украине, заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман, передает РИА Новости.
По его мнению, состояние европейской и глобальной экономической системы сильно зависит от обстановки и нуждается в мерах поддержки.
"Мы должны использовать все инструменты, чтобы предотвратить глобальный экономический кризис. В Германии более легкий доступ к краткосрочным пособиям должен был быть продлен после июня. То же самое относится к экономической помощи. А на уровне ЕС, как и во время пандемии, мы должны создать новый фонд восстановления — с европейскими облигациями для финансирования", — уверен эксперт.

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