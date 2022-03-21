Эвакуация из Луганской области 21 марта: места сбора для выезда к поездам





Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

Северодонецк — возле городского Дворца культуры

Лисичанск- центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС; р-н РТИ, от памятника «Самолёт»

Приволье — центральная площадь

Горское — Дом культуры «Украина», Гагарина, 13а

Приблизительно в 14:00 будет эвакуационный поезд из Новозолотаревки.

Эвакуация возможна только при отсутствии обстрелов.

По возможности будет произведена эвакуация из других населенных пунктов. Следите за сообщениями.



Расписание поездов для эвакуации с ж/д станций Донецкой области на 21 марта.



Станция «Славянск»:

поезд № 45/46 «Лозовая — Ужгород» (возможно продление до ст. «Краматорск») — время отправления уточняется;

поезд № 271/270 «Краматорск — Львов» (отправление из Краматорска в 13:00);

поезд № 273/272 «Краматорск — Львов» (отправление из Краматорска в 16:00);

поезд № 138/137 «Лозовая — Хмельницкий» (возможно продление до ст. «Краматорск») — время отправления уточняется;

поезд № 142/141 «Лозовая — Львов» (время отправления уточняется).

Новости Региона - Сегодня, 10:45 152 Сегодня жителей Луганщины организованно эвакуируют к железнодорожным вокзалам Донетчины и на железнодорожную станцию «Новозолотаревка».Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:Северодонецк — возле городского Дворца культурыЛисичанск- центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС; р-н РТИ, от памятника «Самолёт»Приволье — центральная площадьГорское — Дом культуры «Украина», Гагарина, 13аПриблизительно в 14:00 будет эвакуационный поезд из Новозолотаревки.Эвакуация возможна только при отсутствии обстрелов.По возможности будет произведена эвакуация из других населенных пунктов. Следите за сообщениями.Расписание поездов для эвакуации с ж/д станций Донецкой области на 21 марта.Станция «Славянск»:поезд № 45/46 «Лозовая — Ужгород» (возможно продление до ст. «Краматорск») — время отправления уточняется;поезд № 271/270 «Краматорск — Львов» (отправление из Краматорска в 13:00);поезд № 273/272 «Краматорск — Львов» (отправление из Краматорска в 16:00);поезд № 138/137 «Лозовая — Хмельницкий» (возможно продление до ст. «Краматорск») — время отправления уточняется;поезд № 142/141 «Лозовая — Львов» (время отправления уточняется).Новости Региона - Сегодня, 10:45 152

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