Эвакуация из Луганской области 21 марта: места сбора для выезда к поездам
Сегодня жителей Луганщины организованно эвакуируют к железнодорожным вокзалам Донетчины и на железнодорожную станцию «Новозолотаревка».
Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:
Северодонецк — возле городского Дворца культуры
Лисичанск- центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС; р-н РТИ, от памятника «Самолёт»
Приволье — центральная площадь
Горское — Дом культуры «Украина», Гагарина, 13а
Приблизительно в 14:00 будет эвакуационный поезд из Новозолотаревки.
Эвакуация возможна только при отсутствии обстрелов.
По возможности будет произведена эвакуация из других населенных пунктов. Следите за сообщениями.
Расписание поездов для эвакуации с ж/д станций Донецкой области на 21 марта.
Станция «Славянск»:
поезд № 45/46 «Лозовая — Ужгород» (возможно продление до ст. «Краматорск») — время отправления уточняется;
поезд № 271/270 «Краматорск — Львов» (отправление из Краматорска в 13:00);
поезд № 273/272 «Краматорск — Львов» (отправление из Краматорска в 16:00);
поезд № 138/137 «Лозовая — Хмельницкий» (возможно продление до ст. «Краматорск») — время отправления уточняется;
поезд № 142/141 «Лозовая — Львов» (время отправления уточняется).
Новости Региона - Сегодня, 10:45 152
Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:
Северодонецк — возле городского Дворца культуры
Лисичанск- центр города, ул. им. В.Сосюры, 324, ГСЧС; р-н РТИ, от памятника «Самолёт»
Приволье — центральная площадь
Горское — Дом культуры «Украина», Гагарина, 13а
Приблизительно в 14:00 будет эвакуационный поезд из Новозолотаревки.
Эвакуация возможна только при отсутствии обстрелов.
По возможности будет произведена эвакуация из других населенных пунктов. Следите за сообщениями.
Расписание поездов для эвакуации с ж/д станций Донецкой области на 21 марта.
Станция «Славянск»:
поезд № 45/46 «Лозовая — Ужгород» (возможно продление до ст. «Краматорск») — время отправления уточняется;
поезд № 271/270 «Краматорск — Львов» (отправление из Краматорска в 13:00);
поезд № 273/272 «Краматорск — Львов» (отправление из Краматорска в 16:00);
поезд № 138/137 «Лозовая — Хмельницкий» (возможно продление до ст. «Краматорск») — время отправления уточняется;
поезд № 142/141 «Лозовая — Львов» (время отправления уточняется).
Новости Региона - Сегодня, 10:45 152
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