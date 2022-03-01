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Минздрав Украины запретил продажу и применение лекарств, произведенных в Беларуси

bot Сегодня, 13:150Новости
Минздрав Украины запретил продажу и применение лекарств, произведенных в Беларуси
Минздрав Украины запретил продажу и применение лекарственных средств, произведенных в Беларуси. Указ опубликован на сайте МОЗ.
Там же указан перечень запрещенных препаратов. Всего их 39.
Те белорусские лекарства, которые уже завезены в Украину, разрешили продавать до окончания их срока годности. В МОЗ утверждают, что украинцы от запрета не пострадают, поскольку украинские фармкомпании производят аналогичные препараты.
Новости Украины - Сегодня, 12:00 57

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