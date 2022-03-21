В Украине подешевело горючее
На днях в Украине снизилась стоимость бензина. По состоянию на 19 марта большинство украинских АЗС уже сменили цифры на ценниках, приятно удивив своих клиентов.
В частности, на популярных заправках ОККО и WOG:
бензин А-95 подешевел в среднем на 9,70 грн до 33,30 грн за литр;
бензин А-92 упал в цене на 10,10 грн и сейчас стоит около 33,40 грн за литр;
дизель в свою очередь подешевел на 7,85 грн и теперь стоит 37,05 грн за литр.
Снизить цены топлива правительству удалось благодаря нескольким важным шагам. В частности:
уменьшение НДС 7% (ранее было 20%);
разрешение на реализацию менее качественного топлива стандартов Евро 3 и 4.
Снижение стоимости горючего крайне важно, ведь существенно влияет на цены большинства потребительских товаров в Украине. Новости Украины - Сегодня, 11:45 122
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