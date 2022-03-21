В Украине подешевело горючее

На днях в Украине снизилась стоимость бензина. По состоянию на 19 марта большинство украинских АЗС уже сменили цифры на ценниках, приятно удивив своих клиентов.В частности, на популярных заправках ОККО и WOG:бензин А-95 подешевел в среднем на 9,70 грн до 33,30 грн за литр;бензин А-92 упал в цене на 10,10 грн и сейчас стоит около 33,40 грн за литр;дизель в свою очередь подешевел на 7,85 грн и теперь стоит 37,05 грн за литр.Снизить цены топлива правительству удалось благодаря нескольким важным шагам. В частности:уменьшение НДС 7% (ранее было 20%);разрешение на реализацию менее качественного топлива стандартов Евро 3 и 4.Снижение стоимости горючего крайне важно, ведь существенно влияет на цены большинства потребительских товаров в Украине. Новости Украины - Сегодня, 11:45 122