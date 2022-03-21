Что будет с пенсиями в апреле



В правительстве говорят, что в марте все получили пенсии без опозданий



В апреле, как и в марте, все будут получать деньги в тех числах, что и всегда. Больше конечно же повезло тем, кто получает выплаты на банковскую карту. Этим лицам деньги поступят без задержек. Всем, кто получает выплаты в отделениях Укрпочты, но живет в регионах, где относительно спокойно, тоже беспокоиться нечего.

Самая большая проблема с украинцами, застрявшими в городах и поселках, где идут тяжелые бои. Для них в правительстве уже разработали определенный механизм: Деньги будут приходить на счет Ощадбанка.

Если лицо не имеет открытого счета, то оно в течение 60 дней должно обратиться в ближайшее отделение банка, с паспортом и кодом, и получить деньги.

Также, во время войны, украинцы могут сделать переадресацию пенсий в любой населенный пункт Украины, или любое ближайшее отделение Укрпочты. Подать онлайн-заявку можно на сайте Укрпочты.

Индексации не будет



В Минюсте уже предупредили, что индексации не будет, но состоится запланированный ежегодный перерасчет пенсий для всех работающих пенсионеров. Речь только о тех, кто уже наработал не менее 24 месяцев, несмотря на пенсионный возраст. Перерасчет произойдет автоматически, ни о чем напоминать не нужно. И обращаться в Пенсионный фонд тоже не нужно. Школа выживания - Сегодня, 11:31 345 Как только началась война большинство украинцев упорно верили, что все закончится довольно быстро. Но уже сейчас становится понятно, что через несколько дней или даже пару недели развязка вряд ли наступит. Следовательно, начинаются другие тревоги: будет ли за что жить? Что будет с пенсиями, будут ли выплачивать их? Ведь война это очень дорого. В Минюсте успокаивают, говорят, пенсии будут платить вовремя. И уже анонсировали, как все будет происходить в апреле.В правительстве говорят, что в марте все получили пенсии без опозданийВ апреле, как и в марте, все будут получать деньги в тех числах, что и всегда. Больше конечно же повезло тем, кто получает выплаты на банковскую карту. Этим лицам деньги поступят без задержек. Всем, кто получает выплаты в отделениях Укрпочты, но живет в регионах, где относительно спокойно, тоже беспокоиться нечего.Самая большая проблема с украинцами, застрявшими в городах и поселках, где идут тяжелые бои. Для них в правительстве уже разработали определенный механизм: Деньги будут приходить на счет Ощадбанка.Если лицо не имеет открытого счета, то оно в течение 60 дней должно обратиться в ближайшее отделение банка, с паспортом и кодом, и получить деньги.Также, во время войны, украинцы могут сделать переадресацию пенсий в любой населенный пункт Украины, или любое ближайшее отделение Укрпочты. Подать онлайн-заявку можно на сайте Укрпочты.Индексации не будетВ Минюсте уже предупредили, что индексации не будет, но состоится запланированный ежегодный перерасчет пенсий для всех работающих пенсионеров. Речь только о тех, кто уже наработал не менее 24 месяцев, несмотря на пенсионный возраст. Перерасчет произойдет автоматически, ни о чем напоминать не нужно. И обращаться в Пенсионный фонд тоже не нужно. Школа выживания - Сегодня, 11:31 345

Метки: {keywords}