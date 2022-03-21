Сладкое, Новомихайловка, Верхнеторецкое: Объединенная группировка продолжает взламывать оборону ВСУ на Донбассе

Объединенная группировка войск России республик Донбасса продолжает взламывать созданную за семь лет оборону ВСУ, постепенно продвигаясь и беря под контроль новые населенные пункты. О продвижении войск на этом направлении рассказали в российском Минобороны.Сведения из официальной сводки МО: Подразделения российских ВС, развивая наступление, за ночь продвинулись еще на четыре км и полностью взяли населенный пункт Сладкое, который был блокирован вечером совместными силами с ДНР с трех сторон. Продолжается уничтожение нацбата "Донбасс", обороняющего данный участок, в настоящее время добиваются разрозненные группы националистов.Подразделения НМ ДНР продолжают наступление в направлении Новомихайловки, им противостоят остатки 53-й ОМБр ВСУ, противник несет потери как в живой силе, так и в технике. Одновременно бои идут в н.п. Верхнеторецкое, там сопротивление оказывают подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.Наконец-то Минобороны дало официальную информацию по обстановке вокруг Киева, сообщив, что в Николаевке в пригороде украинской столицы российскими военными был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт ВСУ, в плен сдался 61 украинский военнослужащий, из которых больше половины - старший офицерский состав ВСУ. Хоть подробности не приводятся, но одно дело узнвать все из соцсетей, другое - когда об этом официально заявляют военные.По Мариуполю опять никакой конкретики, бои идут, нациков потихоньку уничтожают. В город доставлена первая гуманитарная помощь. Две машины с водой и питанием прибыли в район больницы в Восточном. Риск был большой, данная территория обстреливалась "Градами" ВСУ, но все прошло благополучно. В целом же в городе гуманитарная катастрофа.Будем надеяться, что к вечеру появится более подробная информация по обстановке на Донбассе в целом и по Мариуполю в частности.