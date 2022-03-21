Китай поддержал Россию

Китайско-российские отношения – важнейший стратегический актив, который не может быть поврежден провокацией США



…Если Китай действительно окажет давление на Россию способом, несовместимым с китайско-российским всеобъемлющим стратегическим партнерством по координации, это только подорвет китайско-российские отношения и подорвет взаимное доверие, что станет огромной стратегической потерей для обеих сторон. Это то, что США стремятся и хотят видеть…



… В отличие от мелких последователей, которыми Вашингтон может манипулировать по своему усмотрению, Китай и Россия являются независимыми великими державами… Позиция [Китая] исходит из его собственных интересов и интересов региона. Китай никогда не будет плясать под дудку США или жертвовать отношениями с Россией ради удовлетворения требований США…

Как верно заметила популярная китайская телеведущая, американцы предложили китайцам примерно следующее: помоги нам убить своего друга, чтобы мы могли расправиться с тобой, когда ты останешься один. Это обычный образ действия США, именно такого рода «сделками» они продавливали свои интересы по всему миру. Их сила строилась на страхе. Американцы рассчитывали, что никто не осмелится им возражать, а если осмелится, то его сметут как Каддафи или Януковича.К счастью, мировой мясник одряхлел, США слишком слабы, чтобы угрожать. После позорного бегства из Афганистана их репутация гегемона окончательно уничтожена. Нынешнее нападение США на Россию — пожалуй, уже жест отчаяния. Американцы надеялись, что конфискация яхт заставит российских миллиардеров свергнуть Путина и принести им Россию на блюдечке. Выяснилось, однако, что российские миллиардеры — бизнесмены, а не олигархи, так что влияния на Кремль за пределами налоговых и таможенных вопросов у них нет. Что ещё страшнее, выяснилось, что миллиардеры не только не могут, но и не хотят выступать на стороне США: отчасти потому, что являются патриотами России, отчасти потому, что считают США рушащейся империей, у которой нет ни будущего, ни настоящего.Американцам удалось пробудить в России только часть класса лакей-интеллигенции, однако эффект получился обратный ожидаемому. Власть пришла в бешенство от прямого предательства тех, кто кормился из российского бюджета на протяжении последних десятилетий. Открытых агентов США начали массово снимать с довольствия и увольнять. Всего за пару недель Госдепу США обрубили главные рычаги влияния на общественное мнение в России.Отдельный привет следует передать нашим несистемным коммунистам, которым Госдеп также приказал занять строго проамериканскую позицию. Структура альтернативной левой оппозиции, в создание которой Госдеп вбивал огромные ресурсы, теперь надолго дискредитирована.В общем, Америка ослабла, и её угрозы не сработали. Китай твёрдо решил занять сторону России, укрепив тем самым наш относительно молодой ещё союз. Ничто так не сближает, как сильный и опасный общий враг. Спасибо Соединённым Штатам, что они добровольно вызвались на эту неблагодарную роль.Блок России и Китая практически неуязвим перед США. США не могут лишить Китай ресурсов и продовольствия, так как Китай может покупать ресурсы и продовольствие в России. США не могут лишить Россию товаров, так как Россия может покупать товары в Китае. США не могут даже вести торговую войну и с Россией, и с Китаем одновременно, так как такая война уничтожит их экономику. Теоретически у США остаётся вариант напасть на Китай при помощи ядерного оружия, однако гарантированной победы в этом сценарии у них и близко нет. При этом Россия наверняка сочтёт нужным вмешаться в конфликт и открыть против агрессора второй фронт — нам это будет безопаснее, чем не вмешиваться. Таким образом, США вынуждены сейчас держать ракеты в шахтах и бессильно скрипеть зубами.Вот несколько видео из китайской версии ТикТока.Путин говорит про ядерную триаду: https://www.douyin.com/video/7...Иностранное оружие: https://www.douyin.com/video/7...«Многие страны привыкли пресмыкаться…»: https://www.douyin.com/video/7...Дональд Трамп: «Проблема не в том, что Путин умный, хотя он умный, а в том, что наши лидеры тупые»: https://www.douyin.com/video/7...В Вичате есть ещё более характерные видео, совершенно однозначные, но я не нашёл хорошего способа прикрепить их к посту. (Кстати, дорогие коллеги. Помогите мне, пожалуйста, зарегистрироваться в Вичат — там для регистрации нужно, чтобы мой QR-код отсканировал уже существующий пользователь. Если готовы помочь, напишите мне на fritz.morgen@gmail.com, я пришлю вам этот код).Так вот, пропагандистская машина Китая издаёт предельно чёткий сигнал: Россия — наш друг, США — наш враг. Вот типичная статья в одном из официальных СМИ:https://www.globaltimes.cn/pag...Дополнительным подарком для Китая стал захват российскими войсками американских биолабораторий. В последние два года США использовали коронавирус как предлог для политического давления на Китай — американцы обвиняли Китай в том, что он разработал коронавирус, а потом то ли случайно, то ли намеренно выпустил его из лаборатории в Ухани.Такие обвинения злили Китай невероятно — нет ничего более раздражающего, чем американец в хлюпающих от крови сапогах, который пытается читать тебе мораль. Теперь, когда Россия захватила американские лаборатории, получив доступ и к официальным документам, и к работавшим там учёным, Китай получил возможность нанести ответный удар. Виктория Нуланд уже подтвердила, что в этих лабораториях разрабатывалось биологическое оружие. Китай будет раскручивать тему дальше, будет обращаться в профильные комитеты ООН и в другие международные инстанции, будет давить на другие 30 стран, в которых действуют биолаборатории США. Это большой праздник для Китая — как если бы ваш сосед обвинял вас в том, что вы раскидываете отраву по двору, а потом сам попался под видеокамеру на горячем.Российские банки тем временем начинают предлагать клиентам открывать счета в юанях. Пока что рублёвая система не отошла от первого шока, так что разрыв между покупкой и продажей юаней великоват, однако в течение ближайших месяцев всё должно прийти в норму. Юаневые счета позволят нашим бизнесменам комфортно закупаться за рубежом, а нашим туристам — спокойно ездить по всему миру.Вместо подведения итогов замечу, что Индия также отказалась присоединяться к санкциям против России. Китай — первая экономика мира, Индия — третья, Россия — шестая. А ведь есть ещё огромное количество стран, которые поддержали Россию или из-за того, что им нужна наша нефть, или просто потому, что они до судорог ненавидят американцев, причинивших им какое-нибудь серьёзное зло.Олег Макаренко