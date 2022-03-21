Из ряда социальных товаров исключены 4 важных продукта питания. Ожидается их подорожание
Во время войны украинское правительство ввело ограничения на цены ряда социальных товаров. Контролировать их стоимость власти поручили областным военным администрациям. Однако на днях Кабмин ослабил требования касательно контроля за ценами некоторых крайне важных для украинцев продуктов.
Как изменятся цены на продукты?
Изменения были введены согласно постановлению №311. Документ отменил разрешенный уровень снабженческо-сбытовой наценки и торговой надбавки для некоторых товаров. Раньше лимит для этих надбавок составлял 10%. Однако сейчас может его существенно превысить.
К продуктам, на которые правительство разрешило поднимать цены, относятся:
сахар;
гречка;
макароны из муки твердых сортов;
масло свыше 72,5% жирности.
Однако в постановлении идет речь и о товарах, стоимость которых все еще не разрешается повышать. Наценка на эти товары будет и дальше ограничиваться 10%.
К таким продуктам относятся:
пшеничная мука высшего сорта;
молоко 2,5% жирности;
куриные яйца категории 1С;
куриные тушки;
подсолнечное масло;
хлеб и батон.
Указанные ограничения согласно постановлению №311 будут действовать до 30 апреля текущего года. Новости Украины - Сегодня, 13:00 254
Как изменятся цены на продукты?
Изменения были введены согласно постановлению №311. Документ отменил разрешенный уровень снабженческо-сбытовой наценки и торговой надбавки для некоторых товаров. Раньше лимит для этих надбавок составлял 10%. Однако сейчас может его существенно превысить.
К продуктам, на которые правительство разрешило поднимать цены, относятся:
сахар;
гречка;
макароны из муки твердых сортов;
масло свыше 72,5% жирности.
Однако в постановлении идет речь и о товарах, стоимость которых все еще не разрешается повышать. Наценка на эти товары будет и дальше ограничиваться 10%.
К таким продуктам относятся:
пшеничная мука высшего сорта;
молоко 2,5% жирности;
куриные яйца категории 1С;
куриные тушки;
подсолнечное масло;
хлеб и батон.
Указанные ограничения согласно постановлению №311 будут действовать до 30 апреля текущего года. Новости Украины - Сегодня, 13:00 254
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