Кому из мужчин призывного возраста можно выехать за границу



В частности, за границу могут выехать мужчины, если им дали отсрочку. Это должно быть подтверждено.

Также за границу могут выехать мужчины призывного возраста, если:

военно-врачебная комиссия признала их негодными для военной службы;

если содержат от трех детей;

если содержат ребенка-инвалида.

Кроме того, за границу может выехать мужчина, на содержании которого находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки.

Если мужчина постоянно смотрит за нуждающимся в постоянном уходе лицом, в случае, если никто больше это делать не может; если выезжает на постоянное место жительство в другую страну.

Разрешен выезд за границу лицам, которые получают там высшее образование, аспирантам и докторантам (если они учатся за границей).

Кроме того, выехать из Украины могут водители, забронированные для международных грузовых перевозок, перевозок для нужд ВСУ, медицинских грузов и гуманитарной помощи.

Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 14:00 102 Во время войны из Украины запрещено выезжать мужчинам призывного возраста (18-60 лет). Однако, есть исключения. Пресс-служба ГПСУ рассказала о том, кто из мужчин призывного возраста все-таки может выехать из Украины во время военного положения.В частности, за границу могут выехать мужчины, если им дали отсрочку. Это должно быть подтверждено.Также за границу могут выехать мужчины призывного возраста, если:военно-врачебная комиссия признала их негодными для военной службы;если содержат от трех детей;если содержат ребенка-инвалида.Кроме того, за границу может выехать мужчина, на содержании которого находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки.Если мужчина постоянно смотрит за нуждающимся в постоянном уходе лицом, в случае, если никто больше это делать не может; если выезжает на постоянное место жительство в другую страну.Разрешен выезд за границу лицам, которые получают там высшее образование, аспирантам и докторантам (если они учатся за границей).Кроме того, выехать из Украины могут водители, забронированные для международных грузовых перевозок, перевозок для нужд ВСУ, медицинских грузов и гуманитарной помощи.Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 14:00 102

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