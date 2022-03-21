Кому из мужчин призывного возраста можно выехать за границу
Во время войны из Украины запрещено выезжать мужчинам призывного возраста (18-60 лет). Однако, есть исключения. Пресс-служба ГПСУ рассказала о том, кто из мужчин призывного возраста все-таки может выехать из Украины во время военного положения.
В частности, за границу могут выехать мужчины, если им дали отсрочку. Это должно быть подтверждено.
Также за границу могут выехать мужчины призывного возраста, если:
военно-врачебная комиссия признала их негодными для военной службы;
если содержат от трех детей;
если содержат ребенка-инвалида.
Кроме того, за границу может выехать мужчина, на содержании которого находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки.
Если мужчина постоянно смотрит за нуждающимся в постоянном уходе лицом, в случае, если никто больше это делать не может; если выезжает на постоянное место жительство в другую страну.
Разрешен выезд за границу лицам, которые получают там высшее образование, аспирантам и докторантам (если они учатся за границей).
Кроме того, выехать из Украины могут водители, забронированные для международных грузовых перевозок, перевозок для нужд ВСУ, медицинских грузов и гуманитарной помощи.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 14:00 102
В частности, за границу могут выехать мужчины, если им дали отсрочку. Это должно быть подтверждено.
Также за границу могут выехать мужчины призывного возраста, если:
военно-врачебная комиссия признала их негодными для военной службы;
если содержат от трех детей;
если содержат ребенка-инвалида.
Кроме того, за границу может выехать мужчина, на содержании которого находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки.
Если мужчина постоянно смотрит за нуждающимся в постоянном уходе лицом, в случае, если никто больше это делать не может; если выезжает на постоянное место жительство в другую страну.
Разрешен выезд за границу лицам, которые получают там высшее образование, аспирантам и докторантам (если они учатся за границей).
Кроме того, выехать из Украины могут водители, забронированные для международных грузовых перевозок, перевозок для нужд ВСУ, медицинских грузов и гуманитарной помощи.
Источник: Today.ua Новости Украины - Сегодня, 14:00 102
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