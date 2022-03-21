Поезд от Старобельска до Луганска и обратно будет ходить ежедневно
Поезд от Старобельска до Луганска и обратно будет ходить ежедневно. Об этом сообщили в ЛЖД.
Там уточнили, что пассажиры из Старобельска должны иметь пропуск, получить который можно в отделах полиции по месту жительства.
Как ранее информировал журналисты, первый за восемь лет поезд из Старобельска прибыл в Луганск днем 19 марта, в обратную дорогу он отправился вечером того же дня. Повторный рейс состав совершил 20 марта. Удобный город - Сегодня, 13:31 165
Там уточнили, что пассажиры из Старобельска должны иметь пропуск, получить который можно в отделах полиции по месту жительства.
Как ранее информировал журналисты, первый за восемь лет поезд из Старобельска прибыл в Луганск днем 19 марта, в обратную дорогу он отправился вечером того же дня. Повторный рейс состав совершил 20 марта. Удобный город - Сегодня, 13:31 165
Метки: {keywords}