Как в Луганске снять наличные с украинской карты. Какой процент заберут?
Не смотря на боевые действия и полный разрыв экономических связей с Украиной, многим луганчанам необходимо снять деньги с украинских банковских карт, в том числе и пенсионных.
О том, насколько усложнилась эта процедура и сколько стоит подобная услуга, рассказала жительница Луганска в одной из социальных сетей.
По словам луганчанки, подобные услуги продолжают предоставлять коммерческие финансовые центры, в том числе Первый коммерческий Центр.
«Если есть своя украинская карта с которой надо снять деньги, то сейчас в этих условиях люди действуют так. Ты отдаешь им свой телефон с симкой, к которой привязана карта, и отдаешь саму карту. Они делают какие-то свои манипуляции и выезжают куда-то, где есть украинская связь. Потому что, нужно получить подтверждающую смс с проверочным кодом. После этого как-то снимают деньги. Выдают вам деньги в рублях под 5 % от суммы, но обналичивают один к двум», — рассказывает жительница города.
Сейчас в Луганске опять двухвалютная система — принимают везде, и рубли, и гривну.
«И в супермаркетах и даже в магазинах одежды можно расплатиться и гривной и рублями. Но когда началось военное обострение в феврале, из-за обстрелов курс доллара резко изменился. Рухнула и гривна — меняли чуть ли не один к одному. Потом был централизовано установлен курс гривны к рублю 2,7 и он какое-то время держался», — поясняет луганчанка.
По словам женщины, сейчас, если в магазине расплачиваешься рублем или гривной, и если, к примеры, не хватает рублей в кассе и тебе дают сдачу гривной, то все это конвертируется по курсу 2,5.
Финансовые центры и вовсе установили свой «грабительский» курс — один к двум.
Таким образом, если вы хотите снять со своей украинской карты 1000 грн, с вас за услугу сначала возьмут 5% от суммы (т.е. 50 грн).
Оставшиеся 950 грн вам конвертируют по курсу 2 и вы на руки получите 1900 рублей.
Если брать установленный в Луганске официальный банковский курс, то 950 грн — это 2565 рублей. И вы при конвертации в финцентре потеряли 665 рублей — это около 25%. Плюс 5 % за услуги.
Таким образом в конечном итоге конвертация обошлась вам не менее чем в 30%, а если считать реальный курс, по которому можно купить гривну у «валютчиков», то ваши потери составят порядка 44%.
«У жителей Луганска фактически нет выбора, приходится соглашаться и на такие условия, или же вовсе потерять деньги, которые находятся на украинских банковских картах», — пишет луганчанка.
Школа выживания - Сегодня, 14:30 3
О том, насколько усложнилась эта процедура и сколько стоит подобная услуга, рассказала жительница Луганска в одной из социальных сетей.
По словам луганчанки, подобные услуги продолжают предоставлять коммерческие финансовые центры, в том числе Первый коммерческий Центр.
«Если есть своя украинская карта с которой надо снять деньги, то сейчас в этих условиях люди действуют так. Ты отдаешь им свой телефон с симкой, к которой привязана карта, и отдаешь саму карту. Они делают какие-то свои манипуляции и выезжают куда-то, где есть украинская связь. Потому что, нужно получить подтверждающую смс с проверочным кодом. После этого как-то снимают деньги. Выдают вам деньги в рублях под 5 % от суммы, но обналичивают один к двум», — рассказывает жительница города.
Сейчас в Луганске опять двухвалютная система — принимают везде, и рубли, и гривну.
«И в супермаркетах и даже в магазинах одежды можно расплатиться и гривной и рублями. Но когда началось военное обострение в феврале, из-за обстрелов курс доллара резко изменился. Рухнула и гривна — меняли чуть ли не один к одному. Потом был централизовано установлен курс гривны к рублю 2,7 и он какое-то время держался», — поясняет луганчанка.
По словам женщины, сейчас, если в магазине расплачиваешься рублем или гривной, и если, к примеры, не хватает рублей в кассе и тебе дают сдачу гривной, то все это конвертируется по курсу 2,5.
Финансовые центры и вовсе установили свой «грабительский» курс — один к двум.
Таким образом, если вы хотите снять со своей украинской карты 1000 грн, с вас за услугу сначала возьмут 5% от суммы (т.е. 50 грн).
Оставшиеся 950 грн вам конвертируют по курсу 2 и вы на руки получите 1900 рублей.
Если брать установленный в Луганске официальный банковский курс, то 950 грн — это 2565 рублей. И вы при конвертации в финцентре потеряли 665 рублей — это около 25%. Плюс 5 % за услуги.
Таким образом в конечном итоге конвертация обошлась вам не менее чем в 30%, а если считать реальный курс, по которому можно купить гривну у «валютчиков», то ваши потери составят порядка 44%.
«У жителей Луганска фактически нет выбора, приходится соглашаться и на такие условия, или же вовсе потерять деньги, которые находятся на украинских банковских картах», — пишет луганчанка.
Школа выживания - Сегодня, 14:30 3
Метки: {keywords}