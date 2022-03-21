Как в Луганске снять наличные с украинской карты. Какой процент заберут?



«Если есть своя украинская карта с которой надо снять деньги, то сейчас в этих условиях люди действуют так. Ты отдаешь им свой телефон с симкой, к которой привязана карта, и отдаешь саму карту. Они делают какие-то свои манипуляции и выезжают куда-то, где есть украинская связь. Потому что, нужно получить подтверждающую смс с проверочным кодом. После этого как-то снимают деньги. Выдают вам деньги в рублях под 5 % от суммы, но обналичивают один к двум», — рассказывает жительница города.





«И в супермаркетах и даже в магазинах одежды можно расплатиться и гривной и рублями. Но когда началось военное обострение в феврале, из-за обстрелов курс доллара резко изменился. Рухнула и гривна — меняли чуть ли не один к одному. Потом был централизовано установлен курс гривны к рублю 2,7 и он какое-то время держался», — поясняет луганчанка.





«У жителей Луганска фактически нет выбора, приходится соглашаться и на такие условия, или же вовсе потерять деньги, которые находятся на украинских банковских картах», — пишет луганчанка.

